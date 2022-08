Xavier Hervas se desafilia del partido Izquierda Democrática

En rueda de prensa, el excandidato presidencial, Xavier Hervas, anunció este 2 de agosto que se desafilia al partido Izquierda Democrátiva (ID). Indicó que su decisión “no tiene ninguna relación con otras organizaciones políticas”. Además, confirmó que no será candidato para los comicios del 2023.

“Doy un paso al costado en el partido para no formar parte, porque no me puedo prestar, a que se repitan esos modelos en los que primen los cálculos políticos por encima de los ideales. Hoy en día esos ideales no los veo presentes en el partido”, comenzó con su discurso.

‼️ URGENTE

El excandidato Presidencial por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, anunció su desafiliación al partido. "Esta decisión la tomo porque no puedo ser parte de las prácticas del pasado". pic.twitter.com/IJ8PJHnBmD — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 2, 2022

Además, descartó su participación en los comicios seccionales del 2023 y que no tiene partido político.

Xavier Hervas se afilió al partido Izquierda Democrática el pasado 20 de marzo de 2021.

Hoy se prevé que asista al Consejo Nacional Electoral (CNE) para formalizar su salida de la organización. “Seguiremos trabajando en temas importantes para el país, como la crisis alimentaria”, sostuvo.

🔴 Xavier Hervas anuncia su desafiliación de la Izquierda Democrática, partido con el que llegó como candidato presidencial en las #Elecciones2021. El empresario descartó su participación en los comicios seccionales de 2023.



Aquí el motivo de su separación ⤵️ pic.twitter.com/GnKUZwAx69 — Tere Menéndez (@TMT30_) August 2, 2022

Además, Xavier Hervas aprovechó para señalar que no es evasor de impuestos, tal como lo indica el presidente Lasso.