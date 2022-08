Ladrones fueron atrapados por la comunidad que los desnudó y casi los ahoga en río cercano

En las últimas horas se conoció un video que se viralizó en la redes sociales en las que se evidencia que la comunidad de Usme, al sur de Bogotá, capturó a dos hombres que presuntamente habrían cometido un robo. Varias personas los golpearon, los desnudaron, los amarraron y casi los ahogan en el río.

En las imágenes que se conocieron se observa como los dos hombres desnudos fueron metidos al río cercano en la zona, mientras que son interrogados por algunos de los habitantes, que los hunden en el agua para que respondan por las pertenencias de se habrían llevado.

“¡Cántela!”, se le escucha decir a los sujetos, mientras que uno de los presuntos ladrones casi llorando dice que no sabe, “yo no fui, yo no sé nada”.

De acuerdo con Blu Radio, los hombres fueron dejados en libertad y las autoridades reportaron que no recibieron denuncia del caso.

#NOTICIAS | USTEDES, ¿QUÉ OPINAN de esta forma de aplicar justicia? Ocurrió en Usme, #Cundinamarca, con dos supuestos ladrones, a quienes además de castigarlos físicamente, los exhiben desnudos en la calle, para obligarlos a que devuelvan lo robado.#OasisMagazineCol pic.twitter.com/wbKv7JabKB — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) August 2, 2022

Justicia por mano propia en Usme

Ante los actos de justicia por mano propia, psicólogas explicaron el comportamiento de las personas cuando cometen este tipo de actos.

“Esta situación se da porque desde pequeños fuimos educados con la idea de que los actos negativos tienen consecuencias, la comunidad al ver que estos actos delictivos se repiten a diario, quizás han decidido tomar la justicia por mano propia para orientar a ‘crear una sociedad mejor’, sin embargo, este tipo de violencia o defensa viene ya de algo mas visceral, ya no es justicia, si no resentimiento”, explicó Diana María Recamán, psicóloga.

Por su parte, para la psicóloga, Clara Ruiz Barrera “hay una serie de componentes y el primero es que nosotros partimos entendiendo el daño que le hacen a uno mismo, al daño que le hacen a un semejante. Esto le permite a la persona, a partir de un acto delictivo, pasarlo a un imaginativo de que eso mismo pudo pasarle a una persona cercana, un hijo, esposo, la hermana. Ahí sale a flote la ira, que es lo que lleva a la consecuencia de una humillación pública».