La moda cambia constantemente y no solamente en sus tendencias, sino en la forma en la que la consumimos y utilizamos. La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y conocer a quienes crean, producen y confeccionan las prendas que llenan nuestros armarios son aspectos que debemos interiorizar y poner en práctica a la hora de adquirir moda. Crear un armario más consciente, en donde las prendas que compremos sean de buena calidad, es el primer paso para aportar con el cuidado del planeta.

Nuestro armario es un reflejo de nuestra personalidad y se compone de prendas que nos ayudan a demostrar quiénes somos. Es por esto que muchas veces creamos vínculos sentimentales con nuestra ropa.

Moda sostenible.

“La ropa es una de las primeras cosas que nos fijamos en todas las personas, cada prenda refleja quiénes somos; de ahí la importancia de aprender a comprar de forma más inteligente y crear un clóset más sostenible, práctico y consciente, sin perder el estilo.” indica Ana María Rossi, Gerente de Diseño de De Prati.

La diseñadora de De Prati indica además que la mejor forma de crear un armario sostenible es con prendas versátiles, fáciles de combinar y de calidad, como por ejemplo las piezas básicas o prendas elaboradas de materiales naturales o reciclados. De esta forma, se garantizará una moda consciente que favorezca al entorno a través de la reducción del uso de los recursos. Rossi comparte algunos tips sobre cómo tener un clóset de moda consciente, que ofrecerá beneficios, tanto a los consumidores, como al medioambiente:

Revisa tu armario actual y guarda tu ropa de manera ordenada:

Al hacer un chequeo profundo del armario, se podrá ver toda la ropa que se tiene. Cuando la ropa está guardada, normalmente no nos fijamos en la cantidad de ropa que tenemos. Al hacer esto, nos daremos cuenta de que existen cosas que no duraron mucho, ropa que ya no nos gusta o que nunca se utilizó y que lo puedes vender o donar y finalmente seleccionar aquellas prendas que se pueden reutilizar. Las prendas que se seleccionen deben ser guardadas de manera ordenada. Se recomienda hacerlo por colores y por tipo de prenda, para que se pueda tener todo al alcance y crear consciencia de lo que tenemos.

Al comprar, elige ropa de calidad:

A la hora de comprar se debe elegir prendas de buena calidad “Al salir a comprar y encontrar lo que buscamos, debemos revisar que sean piezas de buena calidad y duraderas, que se ajusten a nuestro estilo de vida y que sean combinables para que puedan usarse en diferentes looks.”, añade la diseñadora de De Prati.

Prefiere los proveedores de moda locales:

Comprar moda consciente no solamente significa que sea amigable con el medio ambiente, sino que en sus procesos se involucre de forma justa a la comunidad. Promover la industria textil nacional impulsará la calidad de la moda ecuatoriana, además que, de manera indirecta, te permitirá apoyar a la economía local y a la creación de más plazas de empleo. “La mayor parte de la oferta que ofrecemos en De Prati es de nuestras marcas propias. Éstas son desarrolladas por talento local y de la mano de proveedores nacionales con los que trabajamos y a los que apoyamos en su crecimiento. Estas prendas tienen los estándares de calidad al más alto nivel, para competir en cualquier mercado.”, señala Rossi.

Elige prendas básicas y conscientes a la vez:

Hay ciertas prendas que, independientemente de tu estilo, personalidad o trabajo, son indispensables en cualquier armario. Este es el caso de las piezas de Denim o Jean, que son la base de incontables outfits. En este caso, por ejemplo, te recomendamos elegir los tuyos tomando en cuenta su calidad, para que te duren por más tiempo, y el proceso con el que fueron elaborados. “En De Prati, como parte de la iniciativa Change, contamos con prendas Denim que en el proceso de producción generan ahorro de agua. Este sin duda representa un cambio esencial en nuestra manera de consumir.”, indica la diseñadora.

Infórmate sobre las colecciones de marcas sostenibles:

Es importante que el consumidor opte por tener prendas que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. “De Prati es la primera tienda departamental en dar este paso, por ejemplo, contamos con nuestra moda consciente “Change”, creadas por un equipo de diseñadores inhouse y proveedores ecuatorianos, quienes combinan la calidad, el diseño y la responsabilidad. En su elaboración se utilizan fibras naturales, textiles orgánicos o reciclados y procesos ecológicos que convergen en productos cargados de conciencia ambiental y social.”, detalla Ana María Rossi. Indica la diseñadora que actualmente las prendas de moda consciente, no implica olvidarse de las tendencias de moda, sino que son conceptos que se pueden conjugar.