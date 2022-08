Por qué repetimos patrones dolorosos en nuestras parejas sentimentales

¿Por qué repetimos ciertos patrones con nuestras relaciones, si sabemos que no nos ha ido bien? Al responder esta y otras preguntas nos damos cuenta sobre los errores que comete nuestro corazón a la hora de encontrar pareja.

Con regularidad, la mayoría de nuestros enlaces sentimentales tienen similitudes, ya que inconscientes buscamos lo mismo que teníamos.

Sin embargo, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos viviendo una falsa felicidad.

Debemos reflexionar detenidamente sobre lo que estamos haciendo, sobre todo, al momento en que tomamos la decisión de tener pareja.

¿Eliges siempre el mismo tipo de pareja?

Una investigación realizada por la Universidad de Toronto, la cual salió a la luz por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que terminamos por enamorarnos del mismo tipo de personas una y otra vez.

Los especialistas comentaron que existe una tendencia a continuar buscando personas como las que te hicieron daño en el pasado.

Pese a que lo más común es que sufriste daños en tus pasados noviazgos, no es impedimento para repetir esa tendencia.

“Si nos descubrimos a nosotros mismos teniendo los mismos problemas en una relación tras otra, quizá deseemos reflexionar sobre cómo gravitar siempre hacia los mismos rasgos de personalidad en nuestras parejas está contribuyendo a la permanencia de nuestros problemas”. dijeron Yoobin Park y Geoff MacDonald, autores de este estudio.

Este tipo de tendencias podrían estar relacionadas con muchas acciones que tuviste en tu infancia

La infancia está relacionada con estos patrones

En muchos casos, el tipo de parejas que eliges se remonta a bastante años, especialmente cuando éramos más permeables en nuestras decisiones.

Por ello, el problema de no ser consciente genera patrones, que al final del camino son consecuencia de situaciones que pasan por tu mente, pero que no te das cuenta.

Por ende, terminarás por buscar a alguien que se acople a tus dinámicas o que se parezca a relaciones que tuviste en el pasado, ya sea con una pareja o con tus padres.