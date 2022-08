Gaviota furiosa picoteó a un abuelo y lo hizo sangrar

La naturaleza nos da lecciones todos los días, pero todos los días nos empeñamos en ignorar sus mensajes. Normalmente los animales con crías son muy feroces, esto se debe a que intentan proteger a sus hijos a toda costa para lograr que leguen a independizarse.

Pero algunas personas pasan por alto esa “ley de vida” e intentan intervenir. La buena voluntad de un abuelo de 78 años se vio empañada por la furia de un par de gaviotas que vieron en peligro a uno de sus pichones. El pajarito había caído en el jardín de su propiedad en Reino Unido.

Kenny Esson vio a la pequeña ave en el suelo, probablemente porque está aprendiendo a volar y perdió el control. El hombre no imaginaba que sus padres estaban observando todo desde las alturas.

Este hombre se llevó un gran susto (Unsplash)

Kenny decidió tomar a la pequeña gaviota entre sus manos con la intención de ponerla sobre la pared trasera para que emprendiera vuelo, pero de pronto ocurrió algo asombroso.

Picoteo furioso

“No vi venir al padre, y lo siguiente que hizo fue esta gran gaviota detrás de mí fue picotearme. Tienen picos afilados. No es la primera vez que me golpean, pero es la primera vez que me sacan sangre”, recordó el hombre.

Kenny notó poco después que le corría sangre por la cara y que le habían sacado un “trozo” de piel de la frente. El hombre, quien es conductor de autobús jubilado, contó al Press and Journal que en medio de la confusión siguió ayudando al bebé y logró ponerlo sobre la pared, citó Daily Star.

Ya consciente de que lo estaban atacando los padres del pichón, pudo ver que venía una segunda gaviota directamente hacia él. “Afortunadamente, me agaché y ese falló. Si hubieran conectado, entonces me da miedo pensar qué habría pasado. Sobre las heridas dijo: “No fue tan doloroso, pero había mucha sangre”.

Este hombre se llevó un gran susto (Unsplash)

Ahora tiene cuidado

El abuelo explicó que desde ese ataque ha decidió ir al jardín acompañado para disuadir a las gaviotas enojadas. “Ahora tengo conmigo al perro grande de mi nieta. Las gaviotas son un poco reacias a bajar si lo ven cerca”.

The Sun explica que Ferryhill tiene una de las poblaciones de gaviotas urbanas más grandes del Reino Unido. Comentó que recientemente las personas en su vecindario han optado por alimentar indiscriminadamente a las gaviotas, lo que en ocasiones las hace agresivas.

“Creo que hay más gaviotas aquí que en la playa. Están por todas partes”, dijo el anciano.

Este hombre se llevó un gran susto (Unsplash)

Contenido relacionado

Cambio climático con dos fenómenos opuestos: Kentucky atraviesa las peores inundaciones de su historia y California padece una de las peores olas de calor

Conoce al empresario que gastó 100 mil dólares en boletos de la lotería Mega Millions