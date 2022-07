Roselyn Sánchez: “Esta serie es parte de mi destino”

Creada por Elizabeth Craft y Sarah Fain para Fox, La isla de la fantasía vuelve a la televisión con una segunda temporada, recuperando la esencia de su predecesora que se emitió por primera vez en 1977.

La segunda temporada de la secuela de la serie original de 1977 se centra en Elena Roarke, la sobrina nieta del señor Roarke (interpretado originalmente por el actor mexicano Ricardo Montalbán), que toma las riendas de la dirección de la Isla de la Fantasía. En este caprichoso complejo playero se cumplen los mayores deseos de sus huéspedes con la oscura premisa de enseñarles la diferencia entre “lo que quieres” y “lo que necesitas”.

Siguiendo los pasos de Montalbán, Sánchez se enorgullece de dar un giro femenino al personaje central mientras habla con orgullo de Puerto Rico. Metro charló con la actriz para saber más.

P: Háblanos de tu personaje en La isla de la fantasía.

- Me encanta el personaje de Elena. Es una mujer muy complicada. Se ve obligada a continuar con el legado familiar cuando, quizás, no lo quería. Esta serie también ha cambiado mi vida. A veces los deseos nos confunden porque no es lo que realmente necesitamos.

P: ¿Tienes algo en común con tu personaje?

- Sí. Creo que las dos somos muy fuertes, también podemos ser divertidas, pero en general somos bastante analíticas y serias.

P: ¿Has visto la serie con Montalbán?

- Era muy joven cuando se emitió, pero recuerdo cómo la gente vociferaba cuando hablaban del rodaje. Decidí ir a YouTube y devorar toda la serie. Me encantó. Vi muchos episodios porque quería entender la premisa de la narración, homenajear a Ricardo Montalbán y crear algo lo suficientemente diferente como para no ser comparado.

“Nací y me crié en Puerto Rico, así que creo en los ángeles y en los espíritus. Desde mi perspectiva, el universo espiritual es mucho más grande y poderoso que el humano. Soy capaz de entender y aceptar los acontecimientos fantásticos o sobrenaturales”. — Roselyn Sánchez, actriz.

P: El realismo mágico está presente en la serie. ¿Te identificas con eso?

- Sí. Hay un episodio en el que nos enfrentamos a la relación de nuestra cultura con el ocultismo. Nací y me crié en Puerto Rico, así que creo en los ángeles y los espíritus. Desde mi perspectiva, el universo espiritual es mucho más grande y poderoso que el humano. Soy capaz de entender y aceptar eventos fantásticos o sobrenaturales.

P: ¿Cuál sería tu sueño en la Isla de la Fantasía?

- Me gustaría estar sana durante muchos años. Fui madre bastante tarde y quiero ver crecer a mis hijos y disfrutar de mis nietos. Sin salud no somos nada.

P: Has luchado por la diversidad en esta serie

- Por supuesto, la diversidad es importante en cualquier serie. Especialmente en estos tiempos. Estoy muy orgullosa de que los productores hayan hecho que el personaje principal sea una mujer y que muchos actores de color estén incluidos en el reparto. Las mujeres están muy presentes en la serie y eso es algo mágico.

P: ¿Crees que La isla de la fantasía estaba destinada a ser rodada?

- Ni en un millón de años habría imaginado que iba a interpretar a este personaje, ni que la serie iba a tener una segunda vuelta. Pero creo que las cosas pasan por algo y que la vida está escrita. El hecho de que a mi edad, ahora que mis padres son muy mayores, pueda trabajar en Puerto Rico es una bendición. Los productores podrían haber elegido cualquier otro lugar para rodar la serie, y eligieron mi isla, incluso antes de contratarme. Esta serie es parte de mi destino. Cuanto más interpreto a Elena, más conectada me siento a ella.

P: También estás promocionando Puerto Rico.

- Sí, y me encanta. Aunque la serie no menciona a Puerto Rico, allá donde voy lo estoy promocionando. Soy una orgullosa puertorriqueña y hablo de las maravillas de mi tierra. Creo que Puerto Rico ha recibido muchos golpes en la última década y es importante reconocer su encanto.

P: Y hablas en español en la serie.

- Digo algunas palabras en español. En la primera y la segunda temporada, la serie comienza y termina con una ofrenda que digo en español. La primera lengua de Elena es el español y siempre que tengo la oportunidad, suelto algo en español. Me gustaría darle más espacio en el futuro.

P: ¿Hay algún autor o compositor español al que admiras?

- Mi cantante favorito es Alejandro Sanz. Le quiero con todo mi corazón. Me encanta su música. Creo que Antonio Banderas tiene el proyecto de hacer musicales de Broadway en español y eso va a ser muy importante. Quiero trabajar con Banderas, si alguien lo conoce que me lo presente. La razón por la que me fui de Puerto Rico a los 21 años fue para hacer teatro musical y he hecho de todo menos eso. Si consigo trabajar en Broadway cumpliré mi sueño, por eso me encantaría trabajar con Antonio en Nueva York.

1977-1984

Son los años en los que se emitió la serie original.