¡Vacúnale ya! Ministerio de Salud llama a padres de familia a cumplir con el esquema regular de vacunación de sus niños y adolescentes.

El Ministerio de Salud lanzó la campaña “Vacúnale Ya”, con el objetivo de invitar a los padres de familia y tutores de niños menores de 16 años a cumplir con el esquema regular de vacunación, acercándose a los diferentes centros de salud del Distrito Metropolitano de Quito. El esquema regular de vacunación se refiere a las diferentes vacunas que necesitan los niños desde temprana edad para prevenir enfermedades como la varicela, tosferina, sarampión, etc.

#VacúnaleYA|| Al cumplir 12 meses, tu bebé debe recibir las vacunas contra:

💉Sarampión, Rubéola, Parotiditis.

Fiebre amarilla

Al momento, debería ya estarse cumpliendo con el 80% de cobertura en la capital pero, según Angélica Fierro, responsable de inmunizaciones de la Coordinación Zonal 9, esto no es así.

“No hemos llegado ni al 50%. Nos hemos visto afectados por la pandemia y el paro, a pesar de que nuestro personal ha estado trabajando permanentemente; las brigadas han estado tanto en centros de salud como en territorio”.

Para ello llegó la campaña, misma que ha permitido que desde el 13 de julio se haya abordado a 92 832 usuarios, distribuidos en los diferentes grupos de edad.

Menores de un año: 46 501 niños

46 501 niños De 12 a 23 meses: 22 917 niños

22 917 niños De 5 años: 9 056 niños

9 056 niños De 9 años: 6 784 niños

6 784 niños De 15 años: 7 564 niños

Esta importante cifra aún se ha logrado conseguir de acuerdo a la difusión de la campaña, aunque aún falta para cumplir con el objetivo del 100% a final de año.

“Los usuarios deben acercarse a los centros de salud. Es mucho más fácil que las personas se acerquen a los centros, a que una enfermera se desplace a una comunidad”. — Angélica Fierro, responsable de inmunizaciones de la Coordinación Zonal 9

#VacúnaleYA|| Las vacunas contra la:

💉Polio.

💉Difteria, Tosferina, y

Tétanos.

💉Sarampión, Rubéola, Parotiditis.



Se aplican cuando tu hijo cumpla 1 año 6 meses de nacido

¿Por qué algunos padres no llevan a sus hijos a cumplir con el esquema regular de vacunación?

Tenemos casos diarios en que los padres o tutores no tienen carnet de vacunación porque se les perdió. Les invitamos a ir a los centros de salud para que nuestro personal le haga las preguntas que nos permitan garantizar que el niño recibió las vacunas; de no ser así, igual se puede vacunar al niño dependiendo de su edad. No queremos que el no tener el carnet de vacunas se convierta en una excusa.

Niño recibiendo vacuna para cumplir con el esquema regular.

¿Cuál es la disponibilidad de las vacunas?

Según Fierro, existe disponibilidad de vacunas en todos los 135 establecimientos . “A partir del nacimiento ya estamos vacunando en los hospitales materno infantiles como siempre, y a partir de los dos meses en adelante ya se cumple con el esquema regular en los otros centros de salud”.

¿Se puede cumplir con el esquema regular de vacunación y vacunarse contra la COVID-19?

“No tenemos contraindicación en vacunas conjuntas; es decir que la vacuna del COVID-19 se puede colocar de forma simultánea con del esquema regular de vacunación”, indicó Fierro.

Asimismo, señaló cómo debe llevarse el esquema de vacunación contra la COVID-19 de acuerdo a las edades, quedando de la siguiente forma:

Desde los 3 a los 11 años deben tener un esquema primario de dos dosis.

deben tener un esquema primario de dos dosis. De 12 a 17 años deben tener las dos dosis más un refuerzo (3 dosis de vacuna contra la COVID-19).

deben tener las dos dosis más un refuerzo (3 dosis de vacuna contra la COVID-19). A partir de los 18 años ya deben tener el esquema primario y los dos refuerzos (4 dosis de vacuna contra la COVID-19).

A partir del esquema primario (2 dosis) se deben esperar cuatro meses para acceder al primer refuerzo , y luego cuatro meses más para el segundo refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.