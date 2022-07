“Me la secuestraron”: madre de Saraí Llanos pide ayuda para repatriar cuerpo de su hija

La madre de Saraí Llanos, Gardenia Gómez, dejó un mensaje en Facebook para pedir a las autoridades ecuatorianas que le ayuden con el trámite de repatriación del cuerpo de su hija. La joven de 19 años llevaba más de 40 días desaparecida en Atlanta, Estados Unidos. Se había negado a un trabajo de “dama de compañía”. La engañaron al hacerle creer que el empleo era de mesera y que con las propinas ganaría más dinero. Fue lo que contó por WhatsApp a su mamá la última vez que hablaron.

“Se fue a los Estados Unidos y me la secuestraron” — Gardenia Gómez en Facebook

Es el desesperado clamor de la mamá de Saraí que le ha hecho un llamado al presidente Guillermo Lasso y a los organismos competentes que le colaboren con el trámite. “Lo necesito en cuerpo, no en ceniza. No puedo saber si es o no mi hija”.

Señaló que el Canciller ecuatoriano se ha comunicado con ella para decirle que encontraron el cuerpo de Saraí.

En una entrevista con Univision, Gardenia exigió que se investigue la muerte de su hija y que interpondrá la respectiva denuncia.

Costoso el trámite

En el sitio 1800migrante, abogados que brindan asesoría legal para migrantes ecuatorianos y sus familias en Estados Unidos, indicaron en una publicación que el proceso de repatriación “es burocrático, lento y caro. La repatriación de un cuerpo desde los Estados Unidos puede estar costando entre 7 a 10 mil dólares y cuando los incineran, repatriar sus cenizas puede bordear las 4 mil dólares”. Y que esos precios no pueden costear los familiares de Saraí Llanos.

Lo que se sabe hasta el momento es que las autoridades del condado Hall indicaron que el cadáver de la joven ecuatoriana fue encontrado en una zona boscosa en Flowery Branch el 20 de junio.

Saraí Llanos en sus últimas publicaciones en Facebook

Saraí fue vista por última vez saliendo de un hotel en Atlanta, en el que se hospedaba. Ahí fue encontrado su pasaporte.

La llegada de Saraí a Estados Unidos

Saraí Llanos Gómez llegó de Ecuador a los 19 años a Estados Unidos con visa de turista, el año pasado. Durante un tiempo estuvo viviendo en Chicago, en la casa de su padrino. Trabajó como mesera y en un camión de comidas.

Hace pocos meses, Saraí le contó a su madre sobre un trabajo de mejor paga. De mesera en Atlanta. Con ese sueldo podría llevarse a Estados unidos a su madre y sus dos hijos de casi 2 y 4 años.

Le engañaron

El 10 de junio, Saraí reportó a su madre el nuevo trabajo de mesera en Atlanta. Cuatro días después le comentó a su mamá sobre una discusión con “una rusa” ( mujer identificada como quien la contrató) porque la engañaron. El trabajo que le ofrecieron no era como mesera en un hotel si no de “dama de compañía”. Entonces amenazó con demandarla.

Gardenia mencionó que su hija se negó a hacer ese trabajo y que le advirtió que tuviera cuidado. Al día siguiente le escribió y luego la llamó sin tener respuesta.

El 16 de junio e volvió a marcar y contestó “la rusa”. Le dijo que se quedara tranquila que se había ido con un hombre. Además le advirtió que no ponga denuncia.

Tras ello, pasaron 40 días y lo único que apareció de Saraí Llanos Gómez fue su pasaporte en el hotel donde se hospedaba.

Confirmaron su muerte

Familiares de Saraí Llanos confirmaron el 25 de julio a Noticias 34 Atlanta que la joven fue hallada muerta. De acuerdo con la publicación de ese medio local, la fuente le confirmó que: “Ya la hallaron muerta” y que el Canciller habría dicho que las huellas dactilares recogidas esta mañana corresponden a Sarai. “Creo que como un mes muerta”.

Familiares de la joven dejaron publicaciones en Facebook.

Autoridades confirman que asesinaron a Saraí

Desde el departamento del Sheriff del condado de Hall en Georgia, declararon queSaraí Llanos fue asesinada en un área boscosa de ese condado. “Un cuerpo sin identificar fue ubicado el 20 de junio pero no se conocía su identidad. Ya fue identificado”, se lee en una publicación de 1800migrante.

La oficina del Sheriif publicó imágenes de vigilancia de lo que, según ellos, era una persona de interés que caminaba por la zona en la que se encontró el cuerpo de Gómez, en la calle Paradise Point Rd. Las autoridades continúan buscando a un hombre y mostraron un retrato hablado.

“Varón blanco de unos 5 pies y 9 pulgadas de altura, de complexión robusta y que podría tener entre 20 y 30 años. Podría estar conduciendo un todoterreno gris oscuro de último modelo. Llevaba una camiseta oscura de manga corta, pantalones oscuros y una gorra de béisbol de color claro”, dicen.