Cynthia Viteri: “Guayaquil se defendió sola en el paro nacional de junio”

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, con un vestido blanco y dorado, llegó al parque Centenario para presidir la sesión solemne por los 487 años de fundación del Puerto Principal donde habló de su gestión y lo que fue el paro nacional de junio.

En el lugar también estuvo presente el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a su esposa María de Lourdes Alcívar. Se entregaron preseas, aprobadas por el Concejo Municipal, al mérito científico, cultural, inclusión, héroes urbanos y deportivo. Entre los condecorados figuraron Mónica Gilbert, Amalio Martínez, Olga Valdez, Norberto Enrique Vargas ‘Aladino’, Bella Paredes, Héctor Jaramillo, Douglas Rangel.

Viteri en su discurso habló del paro nacional de junio de 2022 donde fue criticada por haber cerrado los ingresos ante eso manifestó: “Señor Presidente, de Quito recibí un mensaje que no podía cerrar los ingresos en Guayaquil, pero era yo o todos: escogí a todos. Rodeamos la planta de la Toma con armas y perros, las siete estaciones eléctricas, y lo que sucedió en Guayaquil no se repitió en otras ciudades. No hubo desmanes, no cortaron el agua; hubo marchas pacíficas. Guayaquil no aguanta paro”, acotó.

“Aquí nadie se tomó una sola institución, Guayaquil se defendió sola, así es Guayaquil, señor Presidente. Aquí hemos aprendido a paros nacionales”, enfatizó.

“El transporte publico siguió funcionando y cada uno se dedicó a lo que saben hacer: trabajar y usted Señor Presidente tuvo una ciudad controlada durante el primer momento difícil que en materia de paro le tocó atravesar. El mercado de transferencias de víveres tuvo 3 intentos de saqueo y 500 personas, tractores, maquinaria pesada 24/7 lo impidieron. El que pasaba por debajo de los camiones atravesados era recibido por la ciudadanía capitaneada por los dirigentes de cada Distrito, Manuel Samaniego, Egis Caicedo, Marcos Toro y Luis Murillo”, siguió.

“Así es Guayaquil. usted Señor Presidente, tuvo en esta ciudad la tranquilidad que no hubo en las otras... Aquí hemos aprendido a cuidarnos solos y pese a dos paros nacionales y 6 olas de covid, nos vuelve a ver pujantes y trabajadores... poniéndonos de pie y no agachando la cabeza ante nadie, pues si lo haces, solo le facilitas el trabajo al verdugo”.

Viteri también habló sobre las investigaciones en su contra y mencionó que “las denuncias que no han pasado, violando cualquier precepto en vez de archivar la causa, los procesos que iniciaron fueron trasladadas a Los Ríos y Pichincha, violando le ley y la Constitución”. “Tuve que recibir los besos de Judas, personas de mi mismo partido, hablan en medios de comunicación que le dan cabida a sus mentiras”, lamentó.