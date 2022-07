Hospital del IESS de Los Ceibos presentó ‘La Ruta de la Salud’ por las fiestas julianas

El Hospital del IESS de Los Ceibos, ubicado en Guayaquil, realizó el jueves 21 de octubre la ‘La Ruta de la Salud’ como parte de los festejos de conmemoración de las fiestas de fundación de Guayaquil, ciudad que celebra 487 años este mes.

En el auditorio del Hospital se presentó la feria con stads de algunas áreas de salud, donde se recibió a las familias que llegaron al evento para aprender hábitos saludables de vida, con el fin de prevenir las enfermedades.

Ericka Morán, vocera de la casa de salud, comentó que esta actividad buscó motivar a la ciudadanía para que con buenos hábitos de alimentación y de ejercicios puedan gozar de una buena salud.

Guayaquil. Médicos del Servicio de Nefrología que participaron en 'La Ruta de la Salud' del Hospital del IESS.

“Es la primera vez que hacemos la ‘La Ruta de la Salud’ en el Hospital del IESS de Los Ceibos, como parte de la inauguración del acto oficial tuvimos una presentación de danzas guayaquileñas. Contamos con tres stands: el de alimentación, nefrología y rehabiitación física, que estarán brindado información valiosa a los ciudadanos que nos visitan”, comentó Morán.

La Lcda. Jasmin Cevallos, responsable de Nutrición Clínica del Hospital, explicó que por ‘La Ruta de la Salud’ el área de Nutrición Clínica en conjunto con el Servicio de Alimentación y Dietética “nos hemos unificado para realizar un stand donde se pueda explicar al usuario del hospital las recomendaciones y ciertos tips nutricionales de la comida típica de Guayaquil en relación a una buena nutrición”.

“Entre los platos que tenemos para mostrar al usuario están el seco de pollo, bolón de verde y el ceviche de camarón. Por ejemplo, si queremos preparar un bolón de verde debe de ser la mitad de un verde que no nos aporta más de 45 kilocalorías y debe de ser en preparaciones cocinadas. Se puede escoger preparaciones cocidas o asadas para elaborar el bolón. No debe de llevar nada de aceite, no debe ser frito, no debe llevar grasa y el queso debe ser de tipo ricota, que no lleva sal ni grasa”, explicó Cevallos.

En cuanto al seco de pollo, aconsejó la nutricionista, que la proteína debe ser cocina y el arroz se puede escoger el de tipo integral, “no más de una taza y el color del seco lo podemos complementar con cúrcuma o paprica, para que de el color característica del seco de pollo. Es mejor no usar achiote”, dice.

Asimismo el Dr. Angelo Apunte, encargado del Servicio de Nefrolofía del Hospital del IESS, comentó que durante el evento se dio a conocer a los usuarios qué es la enfermedad renal crónica en sí, cómo evitarla y qué cuidados debe tener la comunidad.

Guayaquil. El Dr. Angelo Apunte explica a un pacientes sobre la enfermedad renal.

“Por falta de información las personas desconocen que enfermedades como el sobrepeso o la obesidad las pueden llevar a un deterioro de la función renal y esto conlleva a graves problemas de la salud pública como es el caso de los pacientes que llegan a las terapias de reemplazo renal, las hemodiálisis”, precisa Apunte.

El especialista señaló, además, que la alimentación de un paciente es el pilar fundamental para el tratamiento conjunto de estas efermedades. “Es decir, de nada serve que el paciente reciba tratamiento si éste no hace conciencia de los alimentos que debe comer. Es muy importante la parte nutricional en estos casos”, señala.

Como parte del programa de ‘La Ruta de la Salud’ los visitantes al evento recibieron información, muestras de alimentos nutricionales y folletos con recomendaciones para que conozcan de primera mano cómo evitar distintas enfermedades.