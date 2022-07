Un siniestro reveló la falta de controles en la maquinaria de los parques de diversiones. En Quevedo, Los Ríos, se registró un corto circuito en una de las plantas de energía que dejó a oscuras al lugar donde estaban los juegos mecánicos.

En las imágenes compartidas vía Twitter se ve cómo salen chispas provocando pánico en los usuarios de estos juegos. El incidente provocó que varias instalaciones del lugar se queden sin energía y paralizadas.

Pánico en parque de diversiones de Quevedo por corto circuito

“Oye trae el extinguidor”, gritan los testigos antes que la planta que suministra energía /generador termina por incendiarse.

Autoridades no se han pronunciado sobre este percance que, hasta el momento, no registró heridos o víctima mortales. No obstante, sí suma a la lista de incidentes en parques de diversiones.

Quevedo:

Pasados incidentes

El pasado 11 de marzo cuatro personas resultaron heridas en un juego mecánico ubicado en Caupicho. Los jóvenes cayeron de una altura de 15 metros sobre un automotor.

Según datos de las unidades de primera respuesta, el hecho ocurrió debido a una falla mecánica en el juego conocido como ‘Tagadá’. Este tipo de juegos están prohibidos en Estados Unidos y Australia por los graves sucesos que se han registrado.

Además, en octubre del 2021 el juego de las sillas voladoras también mostró desperfectos. En esta ocasión, en Guayaquil, un joven cayó de la estructura después que una parte de la misma se desprendiera.

Pese a los contantes accidentes, autoridades no han mostrado mayor control de este tipo de juegos mecánicos improvisados o con notorios desgastes en sus infraestructuras.