María José Villavicencio, “la empresaria multimillonaria” se pronuncia frente a las acusaciones en su contra en México

María José Villavicencio conocida como “La empresaria multimillonaria” fue acusada por el productor mexicano Rodrigo Fragoso encargada de Fragsali Talent Agency de supuesto fraude e incumplimiento de contrato. Esto sucedió posterior a la participación de la influencer en los MTV Miaw. Frente a esto, la ecuatoriana conocida por su personaje “Luz María” se pronunció desde sus redes sociales. En su testimonio aseguró que quien la imputa amenazó con desaparecerla.

La actriz de redes sociales dio una entrevista que fue transmitida desde su cuenta de Facebook donde dio su versión de los hechos que están alrededor de esta polémica.

Lo primero que hizo fue hacer una reconstrucción de los hechos por el evento que la convirtió en tendencia y el problema posterior a este, que como ella mismo narra tiene sus hitos desde el acercamiento que Fragoli tuvo hacia su persona.

María José explicó que lo conoció por una persona que se contactó con ella como representante de la comunidad LGBTI de México para nombrarla, como se ha hecho en anteriores ocasiones con otras personalidades, “Reina gay”.

Ella le había respondido emocionada, a pesar de que el día del orgullo ya se había dado hace unos días en el país azteca. Sin embargo, por cuestiones de tiempo le pidió que se contactará después de la participación de ella en el mayor evento de influencers.

Antes de profundizar en la anécdota de cómo se conocieron con el representante de Fragasali Talent, ella negó, como en en varios minutos del video, considerarse una persona “Transfóbica” porque son el público -como dijo Majo- que más la ha apoyado.

Incluso expuso algunas evidencias donde ella se toma varias fotografías y recibe abrazos en medio de un ‘Antro Gay’, con varias personas que perteneces a la comunidad LGBTIQ+, para probar sus palabras. De igual forma afirmó que parte de círculo de trabajo y amistades son personas muy “queridas” de esta comunidad.

Durante la grabación del pronunciamiento, ella aseguró que frente a las acusaciones de haber cometido “fraude” con la agencia de quien hoy la demanda, nunca firmó un contrato y solamente recibió 25 000 pesos mexicanos durante su visita al país norteamericano. Este dinero fue un pago a una de las presentaciones que hizo en el centro de diversión nombrado anteriormente.

De igual forma, en el comunicado de prensa emitido vía Twitter por parte de Fragoso también fue tildada de “ladrona”, a lo que ella replicó explicando que nunca le quedó debiendo dinero a nadie. Dijo que todo servicio que recibió fueron canjeados con videos para redes sociales promocionando las marcas con su imagen.

María José Villavicencio cuenta que en los encuentros donde le propusieron las presentaciones en los centros de diversión nocturna, le era imposible quedarse más tiempo en México porque tenía que seguir filmando tres video a la semana, bajo el contrato con la productora Ecuamedios.

Entonces, la influencer propuso que le ayuden a grabar los videos en el país, para que los encuentros en las discotecas sean posibles. Es aquí donde Rodrigo toma protagonismo. Durante estos procesos donde él supuestamente le ayudó con la producción, conocieron ella y su hermana, su verdadera personalidad.

Los comportamientos violentos hacia las dos hermanas Villavicencio fue el inicio para que se sintieran vulneradas, toleraron todo hasta que llegó a su punto extremo.

Además, los derechos de imagen para que los videos puedan ser publicados con legalidad, nunca fueron emitidos por él, pese a que constantemente le solicitaron.

En medio de la entrevista, le preguntaron a la actriz si en algún momento él la había amenazado, ella respondió lo siguiente:

“Me dijo que me iba a desaparecer. Que no sabía con quien me metía y que si a él le daba la gana no salíamos al aire nunca más. Yo hago un movimiento y te destrozo en redes sociales. Hago una rueda de prensa y acabo con tu profesión”.

— Testimonio de María José villavicencio.