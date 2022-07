Así es la nueva licencia de conducir que circulará en Ecuador desde este 19 de julio

A partir de este martes 19 de julio se emitirá el nuevo formato de licencias de conducir. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) especificó que el documento tendrá ocho características de seguridad y resolución, lo que permitirá evitar fraudes y falsificaciones.

Respecto la validez de los actuales documentos, los mismos servirán hasta su fecha de caducidad. Estos lineamientos ya se socializaron con los entes de control explicaron las autoridades en rueda de prensa; los mismo tendrán la facilidad de comprobar su veracidad y conocer el estado de la licencia.

Nuevas licencias de conducir

Nuevas características

Lámina holográfica de nivel I,II y III.

Micro texto

Micro imágenes

Efectos 2D y 3D

Imagen morpho

Imágenes ocultas visibles por láser

Nano textos

A la par, se informó que en el proceso de impresión se utilizará tintas de pigmentos sólidos, los cuales son amigables con el medio ambiente. Asimismo, estos factores, permitirán una mayor nitidez y durabilidad a la decoloración.

La aceptación del documento, contrario al de hasta ayer (18 de julio) emitido, es de carácter internacional. Los cambios están alineados a estándares ISO; la primera vez que un documento ecuatoriano alcanza estos puntos.

Precio

La ANT no especificó si esta nueva especie no tendrá un aumento en su valor. Es decir, por primera emisión el costo será de USD 68 en no profesionales (A, B o F); para profesionales ( C,D y E) un total de USD 110.