Se elimina el examen de ingreso a la universidad, ¿cuándo se rendirá el último Transformar?

El presidente Guillermo Lasso, con el apoyo de autoridades del Gobierno, anunció un conjunto de reformas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El principal cambio es la eliminación del examen Transformar.

La evaluación era el pilar para acceder a un cupo a la educación superior. Con esta medida, cada universidad pública establecerá su proceso de admisión para los postulantes.

Con el #NuevoReglamentoLOES, permitiremos facilitar el acceso a los jóvenes ecuatorianos a una educación superior a su elección y de calidad. Además, eliminaremos la Subsecretaría de Acceso, devolviéndole la autonomía a las universidades de coordinar sus exámenes de ingreso. pic.twitter.com/Q8rLwaLpll — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 15, 2022

No obstante, se precisó que el examen ya no se rendirá en Costa, mientras que en la Sierra se mantendrá vigente durante este período. Desde el 2023 este examen que servía para ingresar a la universidad ya no se aplicará.

