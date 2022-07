Indignante: abandonaron a un perro vivo dentro de un costal en el Atlántico

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa el momento en el que unos hombres se encuentran con los quejidos que venían de un costal. Cuando se acercan se encuentran con que es un perro vivo metido dentro de un costal, lo sacan y tratan de ayudarlo dándole agua. El hecho se registró en el departamento del Atlántico.

Se trata de un caso evidente de maltrato animal en el departamento del Atlántico, el cual conoció El Heraldo. El hallazgo fue reportado en una trocha ubicada entre el municipio de Santa Lucía y Suan.

“Pobre perro metido en un saco, ahogándose ahí”, dice el hombre que se encontró con el animal y lo saca del costal. Se trata de un perro negro de gran tamaño, que estaba jadeando, pero todavía con vida.

“Le falta buen oxígeno”, dice el mototaxista que lo salvó, quien se encontraba con su pasajero y ambos le dieron agua al perro. Además, alertó a la animalista Marieta Santana, a quien le relató que le llamó la atención cuando vio el costal que se movía y que estaba a un costado de la vía.

Dijo que cuando se acercó, alcanzó a escuchar unos quejidos y decidió parar para poder abrir el saco y darle los primeros auxilios para tratar de salvarle la vida.

Algunas de las reacciones: “Nombe no, no hay necesidad de semejante tortura, se regala a otra persona o los llevan a otro lugar poblado sin necesidad de torturarlos. No hay derecho”, “Dios bendiga a ese mototaxista y esas personas que le prestaron auxilio al cachorro. Ya sabemos lo que Dios le tiene al que cometió acto tan atroz”, “¡Ombe, esa vaina no se hace!, cuándo van a entender que ellos sienten también. ¡Basta de maltratarlos!”.