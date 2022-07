Los papeles o documentos que necesitas para movilizarte en Colombia para hacer tus compras

Documento para movilizarte en Colombia con tu carro (Long Visual Press/UCG/Universal Images Group via G)

Dentro de Colombia no está permitido transitar con carros ecuatorianos, sin tomar en cuenta Ipiales, que no tengan sus placas o sean recién adquiridos. En caso de cometer esta falta o no contar con el permiso necesario puedes sufrir la sanción de detención del automóvil.

Todo aquel conductor de Ecuador que tenga su viaje pasando la ciudad fronteriza le corresponde tener el Seguro de Accidentes de Tránsito de Colombia. El documento lo tramitas en el puente de Rumichaca o puedes adquirirlo en Centros Comerciales.

De no contar con este requisito, el carro será retenido y se procederá a trasladarlo al estacionamiento de la Secretaria General de Tránsito, ubicado en la ciudad de Ipiales o de Pasto.

Para adquirir este permiso necesitas presentar: licencia de conducir, título de propiedad, pasaporte y copias.

No obstante, no debes dejar ningún documento en la frontera. El trámite, sin embargo, varía dependiendo de tu lugar de destino. Igual debes notificar que la internación del carro es temporal, que únicamente estarán por un tiempo máximo de tres meses.

Devaluación de la moneda

El dólar registró este pasado martes una nueva cotización máxima en el mercado cambiario colombiano al cerrar a 4.625 pesos, según el seguimiento que hace el Banco de la República (autoridad monetaria) al mercado de divisas.

El billete verde abrió la jornada a 4.590 pesos y poco después ya se negociaba a 4.621,65 pesos, 108,37 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado del día, que fue de 4.513,28 pesos.

La tasa promedio fue de 4.627,73 pesos, según el Banco de la República, que toma como base el Sistema de Negociación de Divisas SET-FX, en el que hoy fueron negociados 1.429.352.000 dólares.