MIES respondió a video de comerciante que le decomisaron su mercadería en Quito

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) respondió vía Twitter a un video en el que aparece una joven comerciante a quien le decomisaron su mercadería tras un operativo realizado en Quito.

A través de la cuenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (Asotrab) se publicaron las imágenes en las que se observa a la mujer de 20 años suplicando a los agentes del Municipio capitalino para que le devuelvan sus productos, mientras sostenía a su hijo en sus brazos.

La joven gritó que ella tiene un 45% de discapacidad y que es el único sustento para su hijo, debido a que es madre soltera.

“Yo no tengo un trabajo a mis 20 años, yo no puedo estudiar (...) mi hijo se enferma, soy madre soltera, y si no trabajo día a día no tengo para darle de comer a él y sus medicinas. Ustedes son padres, ustedes deben entender cuando un hijo llora”, insistió la mujer.

Palabras desgarradoras de una madre con discapacidad q con su niño en brazos suplica a los @agentesdequito frente al @MunicipioQuito q le devuelvan los productos con los q compra su medicina."Devuélvanme y me voy xq aquí solo me pasan golpeando". Basta @santiguarderas pic.twitter.com/YyyUjetK8e — Asotrab (@AsotrabEc) July 12, 2022

La asociación informó que debido a “la impotencia y desesperación” la vendedora luego se desmayó frente al Municipio, mientras reclamaba sus productos.

Antes de desmayarse, la mujer había indicado que “lo único” que pedía era que le devolvieran su caja: “yo me voy y nunca más vuelvo. Me voy a trabajar a otro lado porque aquí solo me pasan golpeando y maltratando”.

Sucedió este domingo en el centro histórico. La señora con discapacidad, entre lágrimas, suplica q no tiene para pagar 280 de multa por su cajita de micas, mientras la @PoliciaEcuador proteje a los metropolitanos y los funcionarios de la @amcquito . Cuanta indolencia. pic.twitter.com/gDEaq8eMbJ — Asotrab (@AsotrabEc) July 12, 2022

Y al ser consultada por otros ciudadanos sobre lo ocurrido, la comerciante dijo que debía pagar una multa de USD 280 para poder recuperar su mercadería: “¿de dónde voy a pagar?”, exclamó

De la impotencia y desesperación la compañera vendedora se desmaya frente al municipio por reclamar sus productos. Esto no puede seguir sucediendo con las personas más pobres y vulnerables. Cuanto coraje e indignación al ver estos hechos. pic.twitter.com/jRPzB7c8aR — Asotrab (@AsotrabEc) July 12, 2022

MIES responde

A este tuit, el MIES envió un mensaje a la asociación: “estimados, nos hemos puesto en contacto con ustedes vía mensaje interno, estamos atentos a su respuesta”.

Captura

Operativos

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que realiza operativos en la ciudad donde se han desalojado a los comerciantes autónomos no regularizados al mismo tiempo socializaron la normativa.