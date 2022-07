Madre de Shakira desea que su hija se reconcilie con Piqué: “Lógico”

Como si Shakira no estuviese atravesando un mal momento por lo ocurrido con Gerard Piqué, ahora su madre; Nidia Ripoll, ha dejado claro que desea que se reconcilie con el padre de sus hijos y expareja.

Ripoll fue abordada por Europa Press que le consultaron sobre su estado actual: “Está bien, gracias a Dios”, precisó la mujer. Cuando le consultaron si desea que la colombiana se reconcilie con el futbolista, respondió: “Lógico”. prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

También dejó entrever que siempre al lado de su hija en el día a día, sobre todo en los últimos meses en los que el núcleo familiar de Shakira ha terminado por derrumbarse, y reconoció que es un gran apoyo para ella: “Imagínate, un consuelo”.

Pero no quiso hablar sobre los planes de futuro de la cantante y si finalmente tomará la decisión de marcharse a Miami definitivamente junto a sus hijos: “No tengo ni idea, no he hablado sobre eso”.

La madre de Shakira se pronuncia frente a la separación con Gerard Piqué. Fuente: (Europa Press). pic.twitter.com/SP4qKOBAiT — Show España (@ShowEspana) July 12, 2022

Pero realmente, Ripoll decidió declarar fue debido al estado de salud que atraviesa su esposo, a lo que explicó: “Ahí está, mejorando día a día, gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar”.

El hermano de Shak sabía

Recientemente se dio a conocer es que fue el hermano de la cantante quien le habría avisado que el futbolista le era infiel.

Tonino además de ser el hermano de Shakira es también su mano derecha, hombre de confianza, su mánager privado y su confidente.

De acuerdo con Informalia, sección de entretenimiento del periódico mexicano El Economista, Tonino se dio cuenta de las cosas que Piqué hacía cada vez que se iba de fiesta. Y que tenía una “vida paralela” a parte de su vida familiar con la cantante.

“La aversión de Tonino por Gerard Piqué es manifiesta, ya que fue el primero que se dio cuenta de las juergas nocturnas y la vida paralela que llevaba el jugador, abriendo los ojos de su hermana”, reseña una publicaicón.