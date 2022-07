Asambleísta Gissela Molina denuncia que atentaron contra su vida en accidente de tránsito

La legisladora de Pachakutik, Gissela Molina, en declaraciones de este 11 y 12 de julio tachó que el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, tiene la capacidad para aliarse con mafias y poner de rodillas a quien sea. “Conmigo usted no va poder”, le dijo al líder indígena.

Molina se refirió al accidente que sufrió el pasado 03 de julio y presume que se trata un atentado contra la vida de ella por no estar bajo la misma línea ideológica.

Asambleista @GissMolinaEC presenta grave denuncia contra terrorista @LeonidasIzaSal1,por intento d asesinato por el accidente q sufrió la semana anterior donde sus colaboradores están en riesgo vital. La presión x su voto para la destitución de Lasso serían la causa. pic.twitter.com/TPUlu3bWbP — Mr2Evaristt0 (@Mr2Evaristt0) July 12, 2022

“Estoy hablando puntualmente, el señor Leonidas Iza Salazar, que el tiene la capacidad con todo su aparataje de aliarse con todas las mafias de este país y poner de rodillas a quien sea, yo no me voy arrodillar”.

“Si yo tengo la posibilidad de vivir esta vez con todo lo que pasó, es porque tengo que cumplir con una misión: esta provincia de Cotopaxi tiene que dejar de vivir esa marginación machista que usted y su grupito de aliados ha venido practicando”, agregó en rueda de prensa.

Asambleísta de #Pachakutik denuncia atentado en su contra por no apoyar la destitución del presidente #Lasso. Responsabiliza a Iza por amedrentamientos #NotiHoy pic.twitter.com/GaBjNsgEkN — NotiHoy (@notihoyecuador) July 12, 2022

“Por qué no salen y dicen que ustedes vendieron el voto por adelantado y que al último tenían la obligación de secuestrar, hasta de asesinar para que votemos como ustedes quieren”, ratificó.

Presentó una denuncia

“He presentado una denuncia en la Fiscalía provincial. Conmigo no cuenten para amedrentamiento, si me tengo que morir lo haré de pie. Los ecuatorianos tienen que saber de qué estamos hechos y no caer en ese tipo de bajezas”.

“La política debe dejar de ser una forma de anarquismo y asaltar todo lo que les quede de por medio”, ratificó.

Asambleísta Gissela Molina

“Perdimos absolutamente todo lo que trasladábamos en el vehículo. Con todo lo que tenía el equipo de comunicación. Debemos decir que estamos conformes porque aún no hemos perdido vidas humanas, nunca nos enviaron un mensaje de solidaridad y no esperamos de ustedes sabiendo la calaña de gente”, finalizó.

Accidente

La legisladora sufrió un accidente el 03 de julio en la vía La Maná – Latacunga, donde resultaron heridos los miembros del equipo de comunicación.

Ante estas declaraciones, la CONAIE y Leonidas Iza no han emitido respuesta al respecto. Las acusaciones de Molina suceden días después que el presidente Guillermo Lasso denunciará que el Paro Nacional tuvo respaldo del narcotráfico.