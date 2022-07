Martha Yambay ya tiene nuevo quiosco tras perder el anterior en las protestas en Quito

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas entregó el kiosko de Martha Yumbay, mujer emprendedora que perdió su lugar de trabajo durante las movilizaciones.

El burgomaestre recordó las imágenes que estremecieron a todo el país, producto de una protesta “pacífica” que acabó con el lugar de trabajo de una persona que ha puesto toda su vida para emprender y llevar el pan de manera digna a su casa.

“A doña Martha que siempre sienta que hay un alcalde, que hay un municipio que va a estar siempre respaldándole a usted, y a toda la gente pobre. Gente, probablemente, humilde pero trabajadora y decente. Por eso nuestro esfuerzo y nuestra alegría de saber, que apenas siete días, ya tiene su kiosquito, quizá en mejores condiciones”, manifestó el alcalde Guarderas.

Municipio de Quito

Doña Martha comentó que su puesto de trabajo le sacaron de raíz, del lugar donde estaba ubicado. Sitio donde trabajó por más de 35 años, con el cual logró educar a sus tres hijos.

“Ya no son lágrimas de tristeza, son de alegría. Me siento muy feliz gracias a todas las instituciones públicas y privadas que me ha extendido su mano, su buena voluntad para salir adelante”, dijo Martha Yumbay.

La Secretaria de Coordinación Territorial, Carolina Velásquez, dijo que la entrega de su nuevo lugar de trabajo a Martha ha sido el fruto de una coordinación de dos semanas, con siete empresas para poder recuperar el kiosco. Destacó además la colaboración de la empresa privada para lograr este cometido y dotarle de productos para que pueda reiniciar su negocio en un nuevo sitio, más seguro.

“Doña Martha recibe todo, nuevamente equipado. Listo para trabajar desde el día de hoy, 11 de julio, y estamos en el proceso para sacar su permiso para trabajar en el espacio público”, expresó Carolina Velásquez.

El gerente de Operaciones de Tritubot, Diego Melo, comentó que su empresa donó los bloques de plástico-cemento para la construcción del kiosco, destacó la importancia y aporte de la ciudadanía porque estos elementos se los fabrican con las botellas plásticas depositadas en las 16 máquinas tritubot distribuidas en varias partes de Quito.

“Este kiosco tiene alrededor de 4560 botellas plásticas recicladas. Los bloques tienen una protección especial, difícil de romperse. Esto hace que no se hagan piedras y boten”, además expresó que como empresa se sienten felices por aportar y reconstruir una esperanza, manifestó Diego Melo.