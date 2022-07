“El gol de todas” es la nueva campaña impulsada por Ladysoft, apoyando la inclusión y la diversidad en el fútbol

De acuerdo a estadísticas generales, en un partido de fútbol femenino se recibe el 50% menos público que un partido masculino. El 87% de las mujeres deportistas abandonan sus entrenamientos antes de los 25 años por el poco apoyo que reciben, y 6 de cada 10 mujeres deben escoger entre su familia o su carrera.

Ante esta realidad, la marca Ladysoft propone promover espacios de apoyo y sororidad donde cada mujer pueda sentirse libre de ser quien quiere ser, dejando atrás los paradigmas sobre fútbol y mujeres en general. “El objetivo es promover la inclusión y diversidad en un deporte que ha sido tradicionalmente visto como de hombres”, puntualizó Maria Elisa Rivero, Gerente Comercial.

En una presentación oficial en la Sala de prensa del estadio Capwell se pudo conocer detalles de la nueva campaña denominada “El gol de todas” impulsada por la marca, y se formalizó auspicio para apoyar a las 22 jugadoras del equipo de fútbol femenino del Club Sport Emelec.

“Para nosotros es importante destacar el rol de la mujer en la sociedad. Queremos unión entre las mujeres, buscando cambiar el mundo en cada acción y marcar la diferencia con nuestro propósito de marca. Por ello, vamos a divulgar historias reales de sororidad, sobre todo en el deporte, un espacio en el cual han recibido muy poco apoyo” comentó Juan Pablo Herrera, Senior Brand Manager de Personal Care.

Para Valeria Ramirez, jugadora del Club Sport Emelec, llegar a formar parte del equipo ha sido todo un reto: “La principal barrera que tuve que afrontar fueron los comentarios .de personas que me decían que estaba en el deporte equivocado para mí, que este campo es de hombres, y un sin número de pensamientos negativos que nunca me detuvieron. En esta disciplina del fútbol he aprendido que es necesaria la colaboración de todas en el equipo para lograr vencer al rival de turno y a los estereotipos”, afirma.

El propósito de Ladysoft es hacer del apoyo mutuo la única regla como mujeres, para así lograr que el mundo sea un mejor lugar para todos. En esta línea, la marca realizará varias actividades con el objetivo de maximizar el mensaje y concientizar a la ciudadania sobre la importancia de reconocer el valor y la aportación de cada mujer en este y todos los ámbitos donde se desarrollan.