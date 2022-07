“¿De qué lado están?”: Jefe policial en Quevedo, indignado por liberación de detenidos con droga

El jefe de la Policía del Distrito Quevedo-Mocache, Wilson Torres, manifestó su indignación ante la decisión de un fiscal de ese cantón que no formuló cargos en contra de dos hombres que habían sido capturados con droga en el sector conocido como Ruta del Río. Incluso aseguró que pondrá una queja formal en la Fiscalía General en Quito.

Operativo

La Policía del distrito Quevedo, en la provincia de Los Ríos, había planificado hace dos meses una intervención para desarticular una organización vinculada al narcotráfico.

Se habían trasladado agentes de unidades especializadas de Quito hasta el cantón, para las investigaciones.

Este fin de semana se realizaron los allanamientos los cuales terminaron con la detención de dos personas en el sector conocido como Ruta del Río. En la intervención hallaron droga.

Al día se efectuó la audiencia de formulación de cargos en la que los dos sujetos fueron liberados.

Fiscal se abstuvo

Torres indicó que durante la audiencia, el fiscal se abstuvo de presentar cargos en contra de los aprehendidos, al revelar detalles del operativo.

Pese a las evidencias y allanamientos realizados, los sospechosos salieron en libertad.

Reclamo

El jefe de la Policía del Distrito ha expresado su indignación y sus declaraciones se han viralizado en redes sociales.

“Estamos muy molestos e incómodos, como policías y como sociedad (...) el fiscal no pone cargos teniendo la evidencia ¿Qué pasa? ¿De qué lado están? ¿Están para la seguridad o están para los corruptos”, reclamó Torres.

“La Policía está haciendo su trabajo. Mis policías ponen el pecho a las balas, corren riesgo sus vidas”, lamentó el agente.

Este es el sentir no solo de Wilson Torres, jefe de Policía en Quevedo, sino de todos los ecuatorianos que vemos con impotencia cómo el sistema judicial deja libres a delincuentes detenidos en flagrancia. El retorno a nuestra "normalidad". pic.twitter.com/ocDMpcmuNS — Tere Menéndez (@TMT30_) July 3, 2022

También dijo “no me estoy yendo contra todos los funcionarios, porque la mayoría son buenos, pero unámonos (...) queremos trabajar de una forma transparente y honesta. Son pocos los funcionarios corruptos que hacen tanto daño”, manifestó.

Aseguró que el agente fiscal ya habría liberado a personas relacionadas con otros delitos, como el robo de bicicletas que fue denunciado en el cantón.

Queja

Torres anunció que se presentarán las respectivas quejas en Quito y que se debe respaldar las buenas acciones: “piensen en sus hijos, que mañana pueden ser objetos de la delincuencia, pónganse la mano en el pecho”, recomendó.

En posteriores declaraciones, Torres expresó que se necesitan abogados “para que vigilen las audiencias y así se cumplan de acuerdo a lo que indica la ley con los sospechosos. Fiscales, jueces, pónganse la mano en el corazón y actúen como se debe. Si no nos unimos, esto no va a funcionar. Ustedes están para servir a la sociedad, no para servirse”.

En las redes sociales los usuarios respaldan la queja del jefe distrital de Policía.