Audiencia de juicio en contra de Leonidas Iza fue suspendida

La audiencia de juicio por el delito de paralización de un servicio público contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, fue suspendida.

#ATENCIÓN | #Cotopaxi: se difiere la audiencia de juicio directo contra Leonidas I. por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público. La diligencia se fijó para el 9 de agosto a las 11:00 y fue declarada reservada. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/WodJSto0J1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 4, 2022

La diligencia se instaló pasadas las 10:40 de este lunes en la Unidad Judicial de Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi. En los exteriores del lugar, organizaciones y movimientos indígenas se concentraron en los exteriores para expresar su respaldo a Iza.

▶️#ATENCIÓN Jueza suspende hasta el medio día la audiencia de juicio contra @LeonidasIzaSal1.



Abogado @CarlosPovedaMo1 informó los detalles, la jueza resolverá dos pedidos de la defensa del presidente de la CONAIE.



Vídeo Santiago Molina pic.twitter.com/pVc6sNMMhQ — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) July 4, 2022

Por tratarse de un delito contra el Estado, la jueza de Latacunga Paola Bedón había declarado reservada la diligencia.

Sin embargo, el abogado Carlos Poveda, había dicho que la audiencia no llegó a instalarse y que en ese momento se podría declarar fallida. Entonces fue suspendida.

Bedón señaló que la audiencia no se pudo instalar y declaró fallida la audiencia de juzgamiento.

Ahora, la Corte Constitucional tiene 45 días para pronunciarse sobre la consulta de otorgar un plazo de 15 días para evacuar pedidos de medios probatorios.

Según Poveda, la jueza resolverá dos pedidos de la defensa del presidente de la Conaie.

Explicó que hay elementos de convicción que aún no han sido evacuados.

Según él, algunos testigos no han comparecido, pues no se presentó el titular de Petroecuador y Fiscalía no presentó a los policías que realizaron la aprehensión.

Iza, junto con su equipo legal, abandonaron el complejo judicial luego que se establecieran los nuevos plazos.