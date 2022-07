Quería posicionarse a la par de Ángela Aguilar: Los sueños por cumplir de Yrma Lydya

La cantante Yrma Lydya, asesinada por su esposo Jesús Hernández Alcocer de tres disparos en el pecho, tiene conmocionado al mundo del espectáculo.

Y es que con apenas 21 años de edad, la joven mexicana tenía muchos sueños en su vida, entre ellos consolidar su carrera y, lo más importante, el reconocimiento del público.

Desde los 10 años, Yrma Lydya Gamboa luchó con perseverancia para llegar al mundo del espectáculo cuando le fue arrebatada la vida en el escabroso caso que aún continúa en investigaciones.

En una entrevista brindada a la psicóloga Galia Tonella y reseñada por Infobae, la intérprete de regional dijo que le faltaban muchos sueños por cumplir, uno de ellos era contar con el cariño y la aceptación del público, y aseguró que lucharía para ello.

“La culminación de mi carrera. Indiscutiblemente el reconocimiento del público, el que a la gente le guste lo que yo hago. El reconocimiento total del público”, expresó al canal local de Morelos.

Quiero aplausos en vida

Pero un comentario en esa entrevista tiene conmovido a los internautas, cuando la joven cantante confesó que su mayor deseo era sentir el aplauso del público “en vida”.

La presentadora le comentó que ha habido artistas que mueren y su reconocimiento viene después y ella contestó: “Sí, pero yo no me quiero morir. Yo sí quiero tener el reconocimiento del público, pero en vida”.

“No, ya muerto ya para qué. Ya ni voy a estar, a menos que exista lo que dicen de la reencarnación o que mi alma quede vagando por ahí y entonces pueda ver en algún momento que ‘están escuchando tal canción’. Pero yo lo quiero sentir, lo quiero vivir”, expresó.

Apadrinada por GranDiosas

Habló de su reciente incursión como telonera en el espectáculo de GranDiosas, junto a artistas de la talla de Dulce, Karina, María Conchita Alonso, Alicia Villareal, entre otras.

VIDEO inédito de #YrmaLydya horas antes de su muerte. También hay videos de su último ensayo con 'Los herederos del bolero' quienes dan testimonio de cómo estaba la cantante antes de irse con su esposo Jesús N#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/rASlgHEMWp — De Primera Mano (@deprimeramano) June 29, 2022

“Yo me había presentado en Bellas Artes, en Los Pinos, en Palacio Nacional, en el Teatro de la República, recintos que para mí son muy importantes. Imagínate con la Orquesta de la Marina, con la Orquesta sinfónica del Palacio de Bellas Artes, con la de Minería, pero ahora imagínate con GranDiosas, esta gran oportunidad, preséntarte en la Arena Ciudad de México”.

Sin embargo, resaltó que al espectáculo “va a haber algunos que me conozcan, otros que no, pero no me van a ver a mí van a ver a las GranDiosas y que de repente salga una jovencita, o sea yo, apadrinada por todas, pero ahí el que decide es el público”.

Competencia de Ángela Aguilar en boleros

En los últimos días se viralizó un video de la última tarde de Yrma Lydya, donde se le ve cantando al lado de un trío de jóvenes músicos, uno de los cuales fue contactado por el programa De primera Mano para que relatara cómo fue ese momento.

Pablo Muñoz comentó que tenían en mente grabar un álbum con Yrma Lydya en el género bolero y resaltó que la joven llevaba tiempo presentándose en el bar “Oye, chula”, donde se presentaba los fines de semana.

Además, reveló que Rutilo Estrada, dueño del lugar, iba a costear la producción del disco.

También contó que Yrma quería lograr un lugar en el medio a la par del de la integrante más pequeña de la llamada Dinastía Aguilar.