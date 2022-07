“Por eso rompí mi celular”: delincuente destruye su teléfono para ocultar esta información a su pareja

Al ser detenido, un delincuente destruyó su teléfono celular para que su pareja no vea las fotos con su ex en el distrito de Santiago del Surco, Perú. El presunto malhechor conocido como alias ‘Negro Junior’, cuando llegaron las autoridades locales a neutralizarlo, su única preocupación en el momento era su teléfono y el secreto que ocultaba; por eso optó por destruirlo.

La información que guardaba en el móvil no tenía nada que ver con sus actividades delictivas, sino por sus amantes con quiénes engañaba a su esposa. Todo apuntaba a que su compañera no se enteré de que él le era infiel.

Como estaba hablando con mi ex y tenía una porno con la otra, lo tenía guardado en la galería. Por eso rompí el celular” — Testimonio de alias 'Negro Junior' en Infobae.

El detenido más allá de todas las condenas que podrían caer en su contra más estaba al tanto de que el artefacto electrónico no caiga en manos de su pareja. “El año pasado cuando entregaron mis cosas, una de ellas fue mi celular, pero felizmente se lo entregaron a mi mamá. Si no mi mujer me tira la toalla. Si ve a todas las mujeres que tengo allí”, comentó en el clip que se viralizó en las redes sociales.

Todo lo sucedido alrededor de este polémico hecho que fue difundido por los internautas, se registró en un video. En las imágenes se pudo observar al presunto delincuente robándole con arma en mano a una pareja. En otra grabación en cambio, el sujeto asaltó a cuatro personas.

Según las autoridades peruanas, el polémico detenido solía cometer sus fechorías en Surco, Surquillo, Barranco y distritos aledaños. Aparte de sus delitos, ahora todos conocen de sus pasiones extramatrimoniales.

¿Quién es el delincuente infiel del Perú?

Alias ‘Negro Junior’ realizó su último delito el pasado 11 de abril. Durante el asaltó a una pareja resultó herido con arma de fuego, a la que él también hirió de la misma forma.

Infobae aseguró que El Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Surco fue la oficina encargada de su detención. Romero tiene antecedentes y un ingreso al penal por robo. Actualmente, Romero se encuentra a disposición del Ministerio Público en Perú por “robo y tenencia ilegal de armas”.