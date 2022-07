Guayaquil: conductor le arrebató dispositivo para emitir citaciones a agente para no ser multado

Si te has preguntado de qué es capaz un conductor para no ser multado, las respuestas podrían terminar por sorprenderte. En un reciente video captado en Guayaquil se aprecia que huir no resulta por ser una buen opción si no optas por arrebatarle el dispositivo Hand -Held al agente.

Fue atrás de City Mall, al norte de la urbe, cuando un conductor en un vehículo tipo sedán le arrebató este dispositivo para emitir citaciones a una agente de la ATM.

Roban a agente de la ATM

En la grabación, la cual fue ejecutada por la compañera de la víctima, se aprecia cómo el conductor da reversa en una avenida transitada para luego tomar una vía alterna. Las uniformadas tratan de contactarse con compañeros para bloquear vías siguientes lo cual no logró por darse.

A pesar que la agente trata de frustrar la huida, los intentos no prosperan y, estas, se limita a ver cómo el dispositivo le fue arrebatado por el chofer. “Se me llevó mi Hand Held”, grita al final del videoclip

El dispositivo tiene un costo que oscila entre los 300 y 400 dólares, según mercado libre. En el caso del conductor se desconoce su paradero; autoridades no han dado respuesta del peculiar incidente.

⚠️ Atencion: Un conductor por resistirse a ser multado por una agente de la ATM, le arrebata el Hand-Held (dispositivo para emitir las citaciones) y se da a la fuga.



👉Se busca el paradero del conductor. Sucedio atrás del City Mall al norte de #Guayaquil. pic.twitter.com/VwWvFS46Sa — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) July 1, 2022

No es la primera vez que un escenario de este tipo se da en Guayaquil y en otras ciudades del país. Ciertos conductores por evitar ser sancionados terminan por llevarse consigo a los agente o enfrentarse a golpes; son casos aislados y preocupantes por la falta de respeto a la autoridad.

Sanciones

El artículo 394 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre contravenciones de segunda clase establece sanciones de cinco a diez días de cárcel a la persona que “maltrate, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones”.

En el artículo 70 se menciona que, en las infracciones previstas en el COIP, se aplicará además la multa del 25 % del SBU a las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a treinta días.