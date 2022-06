Tesla y Elon Musk ejecutan recorte masivo: un empleado da su desgarrador testimonio sobre lo vivido

Durante los últimos meses hemos sido testigos de una serie de desencuentros y movimientos erráticos por parte de Elon Musk, lo que al parecer ha venido a impactar inevitablemente al interior de Tesla Motors.

La compañía automotriz se ha distinguido, en particular desde la pandemia, por presentar una serie considerable de retrasos en sus flujos de producción.

Hay vehículos, como la Cybertruck, que acumulan, literalmente, años de retrasos con relación a su supuesta fecha de lanzamiento original.

Todo a la par que la crisis de escasez de componentes sigue impactando de lleno al sector y hay instalaciones de manufactura que simplemente pierden dinero por operar ya que resulta imposible llegar a su punto de equilibrio ideal.

Musk ha sido muy abierto sobre este tema y en más de una ocasión ha dejado en claro que las fábricas de Tesla actualmente sólo queman dinero ya que no operan a su volumen ideal.

Más o menos en paralelo el hombre más rico del mundo amenazó con implementar una serie de despidos masivos en la compañía y hemos visto poco a poco cómo ha ido cumpliendo.

Lo que pocos consideramos son las implicaciones para las vidas personales que ha tenido este movimiento por parte de Elon.

El testimonio de Quishon Walker: el exempleado de Tesla que vio roto su sueño por Elon Musk

Los colegas de Business Insider han publicado de manera íntegra el impresionante testimonio de Quishon Walker, un ex trabajador de Tesla Motors que da voz a los cientos de empleados que han perdido su fuente de ingresos a raíz de la decisión ejecutiva de su dueño.

Walker colaboraba en el área de Recursos Humanos, concretamente en funciones de reclutamiento de nuevo staff para integrarse a la empresa. Fue despedido el 17 de junio de 2022 y ahora ha revelado detalles intensos sobre su experiencia:

Quishon Walker (Imagen: Business Insider)

“Mi trabajo consistía en buscar candidatos para trabajar en el software del piloto automático y en el equipo de aprendizaje profundo.

No hubo ningún tipo de aviso. No estaba en ningún plan de mejora de rendimiento, y no había recibido nada más que comentarios positivos durante mi corto periodo en la empresa.

Yo estaba precisamente en mitad de un evento de contratación de pilotos automáticos en California y recibí ese correo electrónico al final del día. Fue impactante. No había pasado por esta situación en ningún otro momento de mi carrera.

¿Y todo para qué? Todo para que los multimillonarios sigan ahorrando un poco más de dinero para mantenerse a flote mientras desgarran la vida de miles de personas.”

Elon Musk portada

Walker provenía de experiencias laborales más “estables” en Google y Apple, compañías que también se distinguen por su inclemencia al momento de ejecutar despidos.

Pero con Tesla Motors la situación simplemente habría sido más abrupta. No hubo antesala y argumenta que su intención por trabajar remotamente pudo haber sido un factor de peso para el recorte de su empleo.

Al momento de redactar la presente nota Tesla ha despedido al 10% de sus trabajadores.