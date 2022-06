¡Descontrol! Aprovechan las manifestaciones para quitar compras e intimidar a la gente

El Ecuador está cayendo en el terror. Ciudadanos temen salir a las calles ante las medidas adoptadas por manifestantes los cuales han sido tildados de infiltrados por dirigentes indígenas.

No solo en Quito se ha evidenciado el constante cese de actividades en locales comerciales y daños a automóviles, ahora en Pujilí sus habitantes han sido víctimas de robo de sus compras y amedrentamientos por turbas.

@VillaFernando_ así nos tienen amenazados en Pujilí Cotopaxi. Advierten con el corte de agua y saqueos. Estamos a merced de estos individuos sin poder defendernos. pic.twitter.com/agKOjrrdke — Sebastián Jiménez Jácome (@Sebasti56264467) June 29, 2022

En imágenes compartidas por ciudadanos este miércoles 29 de junio, decimoséptimo día de movilizaciones, se aprecia cómo varias personas terminan retirando las compras de transeúntes y se reparten entre los presentes.

Mientras que supuestos líderes indígenas han anunciado que permitirán que los comercios se mantengan abiertos hasta medio día o tomarán otras acciones. “Vamos a estar en resistencia” son las palabras de un manifestante que amedrenta con cortar los servicios básicos.

Inaceptable lo que está pasando en Pujili, todo el caos desatado en el Ecuador, lo están provocando los correistas y bancadas delictivas. #CorreaNuncaMas pic.twitter.com/Sp9HfTO4nv — Ciudadanos Por el Empleo (@ciudadanoempleo) June 29, 2022

Además, esta localidad de la Sierra centro está en desabastecimiento por la incapacidad de llegar productos. Aunque las prefecturas de Cotopaxi y Tungurahua precisaron que habría un corredor humanitario, este no ha podido pasar los bloqueos.

“Los ciudadanos intentan acceder a cilindros de gas, botellones de agua, víveres no perecibles y más. Pero los locales comerciales ya no cuentan con productos, mientras que otros han decidido no salir por las agresiones que han recibido, durante este tiempo de paro nacional”, recogen medios locales.

En la mañana Supermetcado AKI de Pujilí pudo abrir por unos minutos hasta que pasaron los manifestantes. La gente se quedó atrapada adentro. Luego de una media hora pudieron recién salir cuando no había peligro. pic.twitter.com/retQTDQiLt — Pato Gutiérrez B. (@patricioguti) June 29, 2022

Finalmente, los pocos que pueden acceder a los supermercados para abastecerse terminan por encerrarse para evitar las arremetidas de los manifestantes.

Caos en la capital

En esta segunda semana de paralizaciones se ha observado como los desmanes ya no solo se dan en las inmediaciones del Centro Histórico, Universidad Central y Casa de la Cultura. Sectores del norte de la capital han presenciado hechos violentos aislados que salen del margen una marcha pacífica.