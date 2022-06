Así se organizan para ponchar llantas y saquear en Quito durante las manifestaciones

El pasado lunes 13 de junio arrancaron las movilizaciones por parte de grupos sociales, las cuales fueron lideradas por movimientos indígenas, buscando respuestas por parte del Gobierno en temas como: rebaja del precio de los combustibles, atención en el sistema sanitario, inseguridad, minería y más.

Sin embargo, el país se ha sumido ya en el decimoséptimo día protestas en la violencia la cual escaló a niveles poco antes vistos. La presencia de turbas, con decenas de personas en varios puntos de Quito y otras ciudad del Ecuador, han provocado pánico en los ciudadanos por las acciones de las mismas.

#Quito En la calle Enrique Rither y Bolivia, manifestantes bloquearon la vía, ciudadanos denuncian que amedrentaron a algunos vehículos. Al momento se habilitó el paso pic.twitter.com/MYeU4FWqZ4 — Metro Ecuador (@MetroEcuador) June 28, 2022

Locales comerciales son forzados a ser cerrados o paralizar sus actividades para evitar ser saqueados , de igual manera los vehículos no pueden transitar con libertad ya que además de bloquearse vías también terminan por dañar a los automotores (rompiendo vidrios y ponchando llantas).

En redes sociales abundan las denuncias y videos donde manifestantes usan cuchillos, lanzas u objetos puntiagudos para abrir los neumáticos forzando a los conductores a quedar varados en la vía y expuestos a ataques. De igual manera, este miércoles se viralizó la grabación donde un presunto miembro de la comunidad indígena organiza a sus similares a cometer estos actos.

#ParoNacional2022Ec Video muestra el momento donde un sujeto insta a sus similares a ponchar llantas a vehículos e impedirlos ingresar a Quito. Además, llama a saquear en Machachi: pic.twitter.com/S2hSMYqkGN — Metro Ecuador (@MetroEcuador) June 29, 2022

“Muchos hermanos ya están cansados, desesperados. Entonces el producto está ingresando tranquilamente por Machachi a las ciudades, la gente de ciudad está viva la fiesta diciendo ‘indios vienen’, vandalismo”, comenta.

“Yo les sugiero compañeros, los carros que están cargados mejor ponchenle la llanta. En Machachi también vayan a hacer saqueos”. Además, complementan que irán a Cotopaxi a traer más gente porque están cansados después 16 días de paralizaciones.

🎥 Estos son los videos que causan indignación por el vandalismo de los manifestantes en Quito 👉 https://t.co/c9ZqmsfpMw pic.twitter.com/mK7veKeKfH — Metro Ecuador (@MetroEcuador) June 29, 2022

Usuarios, gracias este video, han tachado que los infiltrados no son quienes causan estos desmanes sino los propios representantes de las comunidades indígenas. No obstante, con el paso de los días, hay más casos donde la población no permiten estos abusos y existen enfrentamientos.