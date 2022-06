Leonidas Iza luego de intervenir en el segundo día de diálogo: “Lo que pasó ayer en Shushufindi ha generado nuevamente tensión”

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, ofreció nuevas declaraciones en los exteriores del Colegio Matovelle luego de su intervención en el segundo día de diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno.

En un pronunciamiento dirigido a las organizaciones y movimientos indígenas que estaban fuera de la institución donde ayer se inició el proceso de diálogo, Iza solicitó que prevalezca la paz. “El diálogo no ha concluido. Necesitamos paz”, dijo.

También hizo una advertencia para quienes esté generando caos y sobretodo a los grupos infiltrados “El que esté provocando me lo pasan acá adelante (donde él estaba hablando) y con eso aquí resolvemos. No aceptamos más que estén con ideas individualistas; hay una decisión de los dirigentes y se tiene que cumplir compañeros y el que no esté de acuerdo, vamos a traerle acá para que pueda hablar y decir de dónde mismo es porque hay mucha cuestión de infiltración”.

Reiteró que necesitan resultados y se refirió a los terribles hechos ocurridos en horas de la noche.

“Lo que pasó ayer en Shushufindi (Sucumbíos) ha generado nuevamente tensión”, reconoció. En el sitio fue atacado un convoy en el que un militar falleció y 12 resultaron heridos.

Insistió entonces que “este pueblo ha venido por resultados, no hemos venido para hacerle daño a nadie”.

Pidió entonces que los que están en la Casa de la Cultura, la Universidad Central y la Salesiana a mantenerse unidos y dentro de esos espacios “sin generar mayores reacciones”.

Exigió también que no se generen situaciones violentas ni enfrentamientos en otras provincias. “Más lueguito vendré con otra información”, culminó Iza.

#URGENTE Pronunciamiento del presidente de @CONAIE_Ecuador. Reconoce que los hechos en #Shushufindi entorpecieron el proceso de diálogo y llama a las bases a "mantener la paz". Anuncia que el diálogo continúa. pic.twitter.com/OX09vTh3A0 — La Barra Espaciadora (@EspaciadoraBar) June 28, 2022

El presidente Guillermo Lasso anunció que suspendió el diálogo con la Conaie tras referirse al ataque al convoy en Shushufindi. “No se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos”, dijo Lasso en un mensaje a la nación, al anotar que durante la madrugada, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en la Amazonía “fue atacado por cien violentos”.

El país ha sido testigo de todos los intentos que hemos tenido por dialogar pero no podremos hacerlo con quienes pretenden secuestrar la paz del Ecuador. ¡Eso no lo vamos tolerar! Hago un llamado a unidad y a la defensa de la democracia.pic.twitter.com/uw3OiylVaw — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 28, 2022

En el ataque falleció un militar y 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas resultaron heridos, “varios de ellos de gravedad”, dijo Lasso sobre este suceso, que elevó el saldo de víctimas de las protestas a 6 fallecidos y alrededor de 400 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.