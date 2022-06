Guillermo Lasso: “No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza”

Este martes 28 de junio se esperaba el segundo día de diálogo entre el movimiento indígena y los cinco poderes del Estado. Sin embargo, el Gobierno no se presentó y pasado el medio día, el presidente Guillermo Lasso emitió un pronunciamiento. “El Gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos”, empezó.

Esto tras los hechos de la madrugada cuando un convoy de las Fuerzas Amadas que transportaba combustible fue atacado y dejó un militar fallecido y 12 uniformados heridos.

“Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Shushufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro”, el primer mandatario expresó sus condolencias para su esposa y hijos.

También se refirió a los heridos que cayeron, algunos de gravedad. Y, calificó como un acto criminal que en Azuay, se haya impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales.

No dialogarán con Iza

“El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no a sus bases”, dijo el primer mandatario. — Guillermo Lasso

Sin embargo, apuntó que están listos a atender demandas del pueblo indígena.

“Mientras a nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas, porque sabemos que el estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más 40 años. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén; con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo”.

“Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo”, sentenció Guillermo Lasso.

Finamente hizo un llamado a la unidad nacional para que “unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en Ecuador, debemos defenderla democracia”

Ataque a convoy

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, tildó de “acto terrorista”. Proaño dijo que debido a las movilizaciones indígenas, que han afectado el normal abastecimiento de combustible, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y la empresa pública Petroecuador articularon “el traslado de 17 tanqueros de diésel desde Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT para mantener la producción del sistema hidrocarburífero y evitar su colapso”. El pasado domingo, el Ministerio de Energía y Minas alertó de que, por el cierre de vías y actos vandálicos en los pozos, registrados en el marco de las protestas indígenas, en dos días se detendría la producción de petróleo, el principal producto de exportación del país andino.

Por su parte, Leonidas Iza, mencionó: “De nuestro lado tenemos 6 compañeros fallecidos, perpetrados de dos a tres metros. Sin embargo, no hemos puesto condicionantes para que en este diálogo se avance o retroceda”. iza se solidarizó con la familia del militar fallecido y con los manifestantes que también han muerto en el contexto de las manifestaciones. “De nuestra parte, realmente decimos con mucha preocupación, si ayer de alguna manera se continuaba se hubiese podido dar una respuesta”.