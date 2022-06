Bancada ID no apoya la destitución del presidente Guillermo Lasso

La Bancada Izquierda Democrática (ID) ratificaron este martes que no apoyarán la destitución del presidente Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional, ya que señalan que esa no sería la solución de la crisis que se vive. Así lo informaron a través de un comunicado donde resaltaron que su postura “busca la paz y la estabilidad del país, y que defiende la democracia y la institucionalidad”.

En el comunicado, ID compartió tres razones por las cuáles no votará por la destitución del Presidente y añadieron que el voto “será por el Ecuador”.

Estas son las razones que expusieron:

• Votamos por Ecuador porque necesitamos estabilidad. Estos días de violencia exacerbada solo nos han recordado el país que no NO queremos tener. Cambia el Presidente, se queda su Gobierno por seis meses y vamos a elecciones atropelladas. Esto sucederá en un marco de terror, de amenazas, de inestabilidad, no de pensar en el país. Si no defendemos nuestra estabilidad hoy, no duden que mañana se agitará nuevamente.

• Votamos por Ecuador porque queremos soluciones reales frente a la crisis. ¿Destituir al Presidente solventará la crisis, nos dará seguridad, medicinas y reactivación económica? NO, en lo absoluto. Lo que sí nos dejará es un país caotizado, dividido y con una crisis aún más profunda. Ecuador necesita una reconciliación urgente y eso solo se puede generar escuchando y trabajando en conjunto, en mesas técnicas con los sectores relegados.

• Votamos por Ecuador porque somos socialdemócratas, porque cuidamos nuestro país. No podemos permitir que cada vez que nuevas mayorías coyunturales se unan para defender sus propios intereses usando la violencia como camino, toda la institucionalidad del Estado se vea volcada a responderlos. La institucionalidad y la democracia son de la ciudadanía, son de Ecuador, no solo de grupos de poder, y es nuestro deber fortalecerlas y defenderlas, incluso en medio de amenazas, de presiones comunicacionales y políticas que han pretendido amedrentarnos en estos días.

La Izquierda Democrática votará en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso. pic.twitter.com/CLxNBpdBjO — Metro Ecuador (@MetroEcuador) June 28, 2022

Finalizaron el comunicado señalando que “nuestro voto es por Ecuador, no por Guillermo Lasso”. Además indicaron que estarán vigilantes de que se cumpla con los derechos ciudadanos.