Así reaccionaron en la Basílica a Cadena Nacional de Guillermo Lasso

El presidente Guillermo Lasso ofreció una Cadena Nacional (12:45) donde tachó que no hablará con Leonidas Iza de ahora en adelante. No obstante, no negó la posibilidad de un diálogo con los indígenas para así atender las necesidades del pueblo ecuatoriano.

Las declaraciones del primer mandatario también se escucharon en la Basílica, donde se encuentra representantes de la comunidades indígenas. En la grabación se aprecia cómo todos se toman los rostros e intercambian miradas ante la decisión del Jefe del Ejecutivo.

indígenas escuchan declaraciones de Guillermo Lasso

En este momento, los líderes están reunidos en este punto de la capital para tomar una decisión ante la posición de Lasso. Aunque en redes se especulaba que el presidente de la CONAEI no estaba ahí, las imágenes revela que el representante estuvo intercambiaba palabras con sus similares.

Aunque no existe un pronunciamiento del líder indígena, la CONAIE publicó una imagen que comparaba a Iza con Lasso. “El gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad”.

Leonidas Iza

“Responsabilizamos a Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro máximo líder. Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo”, escribieron en la descripción.

¿Habrá diálogo?

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, apuntó que a las 14:00 habrá un diálogo. Los representantes indígenas ratificaron su permanencia en el sitio y verán si el Gobierno da su presencia; los miembros del Ejecutivo no asistieron este martes 28 de junio a las 09:00.

“Proponemos tres cosas: hay conformar una comisión independiente para investigar estos hechos; que se comunique al Gobierno Nacional que no vamos a seguir suspendiendo y que hay intensiones de avanzar el diálogo; y, finalmente, se garantice parte y parte ninguna agresión, amenaza o provocación durante el diálogo”, dijo Iza cerca de mediodía