¡Cese al paro! Las famosas que piden un alto a las movilizaciones desde sus redes sociales

Los famosos de la farándula le han dado un contenido de rechazo a las movilizaciones que continúan en Ecuador a sus redes sociales. Se cumplen 14 días de paralizaciones y las publicaciones en las cuentas de estas personalidades han expresado protesta, indignación y preocupación por estos hechos que han marcado al país.

Empezando por una de las mujeres de la pantalla que ha tomado las redes sociales, Carolina Jaume expresó su molestia e inconformidad por el desabastecimiento de comestibles en los supermercados.

“De terror, dios mío. Hay que orar por este país. No hay huevos, no hay carne, no hay queso. Quiero llorar de la impotencia”, dijo una de las protagonistas del reality show “El Poder del amor 2″.

Jaume hizo estos reclamos mediante un video donde mostró las perchas vacías e incluso derramó algunas lágrimas. Varios usuarios se burlaron porque no es la primera a vez que la guayaquileña expresa su sentir llorando, mientras que otros respaldaron su opinión, ya que anhelan que los enfrentamientos y cierres de vías cesen y exista paz.

De la misma forma la actriz Claudia Camposano usó el mismo medio para desde sus cuentas rechazar la escasez de legumbres y vegetales, en específico. Con sarcasmo hizo un clip donde se la ve deprimida, mientras al fondo se escucha el audio de un vendedor ambulante gritaba los productos que vendía: “¡perejil, tomate, lechuga, zanahoria!”.

En la descripción del video, Camposano escribió lo siguiente: “Antes era un ruido y hoy es un entrañable recuerdo”. Adicionalmente a la publicación añadió el hashtag #Yabasta, que es una de las tendencias que apoyan el diálogo y la paz.

Así mismo, Marián Sabaté, famosa en el mundo de la farándula ecuatoriana, usó el Twitter para reflejar la conflictiva situación que está viviendo el país. “Ecuador cuánto te amo y cuánto me dueles”, refirió.

En su Instagram, en cambio, hizo referencia al alto costo de las cubetas de huevos. “Una cubeta de huevos hasta en USD 10, ¿qué, a la gallina le hicieron cesárea en clínica privada?”.

Ecuador lleva 15 días de paro nacional, esperando que se llegué a un acuerdo para terminar con las manifestaciones y protestas que ya han cobrado víctimas mortales, decenas de heridos y millones de pérdidas para el país.