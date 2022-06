Conaie afirma que no hay diálogo luego del primer acercamiento con el Gobierno

Leonidas Iza, presidente de la Conaie confirmó que no se ha llegado a ningún acuerdo y que su lucha se mantiene en Quito y en los territorios. Esto, luego del primer acercamiento que mantuvieron la tarde de este 25 de junio del 2022 el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la Conaie y ministros de Estado.

En una transmisión por Facebook, el líder de la Conaie dijo que atendieron la reunión dirigida por Saquicela por respeto pero que no se abordó ninguno de los pedidos que se hace al Gobierno. Mencionó que se hablaron otros temas como lo ocurrido en el Ágora de la Casa de la Cultura el pasado 24 de junio.

#ParoNacionalEc2022

Las organizaciones del Mov. Indígena están reunidas en un consejo ampliado, de esta manera ratificamos las decisiones colectivas que serán tomadas y se anunciarán junto a nuestras bases movilizadas durante 13 días por resultados reales y directos.#conaie pic.twitter.com/MCRzYD82Ei — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 26, 2022

“En el momento que estábamos tomando decisiones, todos los presidentes de pueblos y nacionalidades fuimos brutalmente desalojados, por lo cual, luego de algunas invitaciones, por respeto a una función del Estado hemos llegado a conversar sobre todos estos temas”,dijo Iza.

Por su lado, el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Tuala, dijo que fue mentira que en la reunión hayan llegado a un acuerdo ni mesas de diálogo. “Este día no ha habido ningún diálogo, ni con el señor Presidente, ni con nadie más”, dijo. Indicó que la lucha no ha cesado y que no hay condiciones.

La presidenta de la Fenocin también aseguró que no se mantuvo ningún diálogo, “más bien era un acercamiento para ver las estrategias, cómo vamos a estar en la lucha que estamos emprendiendo”.