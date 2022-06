Amenazan a asambleísta de Pachakutik para obligarlo a votar por la destitución del presidente Lasso

En medio del proceso de destitución del presidente Lasso que continúa este domingo desde las 16:00 en la Asamblea Nacional, el legislador de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, denunció amenazas en su contra para obligarlo a votar a favor del pedido.

El asambleísta indicó que su hija y nietos fueron amedrentados el sábado 25 de junio en horas de la tarde, por personas que lo buscaban a él para presionarlo.

“Quiero rechazar la amedrentación que tuvo mi familia hoy, mi hija y mis nietos, en la casa donde yo vivía antes”, relató el legislador, al acusar a “gente liderada por José Quishpe”, dirigente de una organización en Guamote, provincia de Chimborazo.

“Yo no necesito amedrentación, si voto es porque es mi compromiso con la gente, con el pueblo, no porque me presionen”, enfatizó Lucero.

También envió un mensaje al supuesto político que lo amenaza: “Si tiene algo que decirme me lo diga. Esas cosas son las que rechazo enérgicamente, mi compromiso en con el pueblo, no con aquella gente que (...) van a hacer asustar a la familia”.

Lucero dijo que “ya no vive” en ese lugar donde le fueron a buscar y que si quieren hablar que con gusto les hubiese atendido pero que no asusten a sus nietos y a su hija que “no saben nada y no tienen por qué estar asustados en este momento”

Roberto Lucero, anunció que votará por la destitución del presidente, debido a que “no dejará que Guillermo Lasso administre el país como un banco”.

"He tomado una decisión", dice el asambleísta Rafael Lucero: "A favor de la protesta social. Mucho más pesa la trayectoria, la lucha donde nos hemos formado". Así sugiere que votará a favor de la destitución del presidente Lasso. #PlenoLegislativo pic.twitter.com/zAohAecgsR — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) June 26, 2022

Ayer, la dirigencia de Pachakutik lanzó un comunicado en el que señaló, que “ante la negativa del Gobierno de entablar el diálogo, la iniciativa del uso de armas letales y el ataque de la Policía contra los centros de paz, llamamos a todos nuestros asambleístas a que se respalde el proceso constitucional de destitución amparados en el artículo 130 numeral 2 de la Carta Magna”.

La petición de destitución fue realizada por los asambleístas de UNES afines al correísmo, bajo la causal de grave conmoción interna, contemplada en el numeral segundo del artículo 130 de la Constitución de la República.