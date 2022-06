“Maten rápido”: Una mujer indígena ondea la bandera de Ecuador mientras enfrenta a la policía

Ayer, en horas de la tarde, luego del anuncio del presidente Lasso sobre el uso progresivo de la fuerza, la Policía Nacional desalojó al movimiento indígena que se encontraba en “asamblea popular”. El sector de El Ejido se volvió un caos en cuestión de minutos.

El desalojo se produjo después de una ola de disturbios y fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. A las 16:00, Lasso dijo que no hay predisposición del movimiento indígena a dialogar con el Gobierno.

En el parque El Arbolito, una mujer indígena se hizo viral cuando fue captada cobijándose con la bandera de Ecuador mientras dedicaba unas palabras a la fuerza pública.

“Para no andar mendigando, maten rápido”, gritaba la mujer que se encontraba en los exteriores de la Casa de la Cultura. “Si nos matan, crees que vas a comer en un mes. Ustedes porque tienen sueldo fijo, nosotros tenemos que levantarnos 4 de la mañana y trabajamos hasta las 11 para sacar los alimentos, no es cosa fácil, nosotros con 5 dólares o 10 no alcanza. Eso quisiera que entiendan. Maten rápido, para ir para siempre. ¡Hasta las gallinas se están muriendo, qué vamos a comer!”, fueron las desgarradoras palabras de la indígena que no soltaba la bandera.

“Maten rápido”. Me destruyó esto. pic.twitter.com/iuvKNLagJA — out of context cabrera (@figuraliteraria) June 25, 2022

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Duodécimo día de manifestaciones contra el Gobierno en Ecuador QUITO (ECUADOR), 24/06/2022.- Una mujer indígena ondea hoy una bandera ecuatoriana mientras se manifiesta contra el Gobierno de Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas contra el Gobierno por la carestía de la vida, convocó este viernes a una "asamblea popular" en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para escuchar las posturas, peticiones y propuestas de distintos sectores sobre la situación del país. EFE/ José Jácome (José Jácome/EFE)

Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.