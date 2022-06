En Santo Domingo también se unen por la paz en Ecuador

Cientos de ciudadanos de Santo Domingo se volcaron a las calles la tarde del jueves 23 de junio para pedir por la paz en el Ecuador. La marcha se concentró en el sector del Círculo de los Continentes y avanzó por diferentes puntos de la urbe tsáchila.

Marchas por la paz en Santo Domingo

Autoridades de la provincia también se dieron cita al evento, como el Gobernador de la provincia, Orlando Castillo, quien hizo hincapié en que el diálogo es la solución. “Queremos trabajar, queremos paz porque el caos y la violencia traen retraso y frenan la economía, la educación y la salud”, dijo a Zaracay TV.

Asimismo, estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, José Luis Zavala, y el presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (ASOGAN SD), Vinicio Arteaga: “No puede ser que nuestras familias no puedan salir de sus casas tranquilas, no puede ser que nuestros trabajadores no puedan llegar a sus zonas de trabajo, no puede ser que los alimentos no lleguen a los ciudadanos de todo el país”, sostuvo al mismo medio local.

En otros lugares del país como Quito, Guayaquil y Cuenca también salieron los ciudadanos para alzar su voz por la paz y un alto a la violencia que se ha vivido en estos más de 10 días de paro nacional que ya ha dejado 5 víctimas mortales, decenas de heridos y millones en pérdidas.

Las protestas comenzaron el 13 de junio para reclamar que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos básicos, que se condonen deudas a familias campesinas, que no se privaticen empresas públicas y que no prolifere la actividad minera y petrolera en la Amazonía, entre otras exigencias.

Hasta el momento se espera que se llegue a un diálogo entre e Gobierno y la CONAIE para finalizar con las protestas en el país.

Con datos de EFE