Aeropuerto de Guayaquil solo reporta suspensión de vuelos a Quito

La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil informa que se mantiene la operación del Aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. La única novedad se reporta en los vuelos a Quito, que -por las protestas contra el Gobierno- son suspendidos, retrasados o cancelados.

Por ello, se solicita a los usuarios que consulten con su aerolínea el estado de sus vuelos, para que no tengan inconvenientes.

“En vuelos internacionales no hay problema, todo está bien, pero en vuelos nacionales sí han disminuido, se han eliminado algunos y otros se han cancelado porque van a Quito. Los vuelos a Galápagos han disminuido un poco porque no vienen turistas, pero no están interrumpidos”, dijo Nicolás Romero, gerente general de la Autoridad Aeroportuaria.

En cuanto a la seguridad del aeropuerto, las instalaciones se encuentran bajo la custodia del personal de seguridad de TAGSA y de la Policía Nacional, que “está en varios sitios, sobre todo en los accesos. Hay patrullaje constante de parte de la Policía, que chequea todos los ingresos: las calles de acceso y las entradas al hall”, indicó Romero.