“No me arrepiento de nada”: profesor golpeó a estudiante por hacerle bullying a otro alumno

Un profesor se volvió el centro de la noticia en Perú, luego que se diera a conocer las imágenes en donde golpeaba con una correa a un estudiante, luego que descubriera que le hacía bullying a otro alumno.

Según consigna el diario La República, el hecho ocurrió en la ciudad de Piura, en donde el registro con lo ocurrido se viralizó en redes sociales.

En primera instancia, el docente fue separado de sus funciones en el colegio. Sin embargo, finalmente fue absuelto y podrá volver a realizar clases en el establecimiento. Además, los apoderados también apoyaron al maestro.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo”, señaló el profesor identificado como Daniel Mendiola.

Al respecto, indicó que “esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”.

“Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga”, expresó.

Cabe mencionar que previo a ser absuelto, el docente había manifestado preocupación con respecto a su futuro. “Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso”, había señalado.

“Pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, afirmó el profesor.