Francisco Jiménez dijo que no van a ceder a los requisitos de la Conaie para el diálogo pero lo ratifica que exista para este miércoles

En el décimo día de paralización en Ecuador, el diálogo continúa siendo una propuesta que no se concreta. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que ratifica la invitación para que este 22 de junio se sienten a dialogar las partes y se pueda llegar a un acuerdo.

“Quiero hacer pública una vez más nuestra invitación para que este miércoles nos sentemos a dialogar ante el llamado de la sociedad civil y resolvamos esto de una vez por todas, con paz, con voluntad y con seguridad”, reseña en un comunicado en su cuenta de Twitter.

“Públicamente, hemos transmitido al señor Leonidas Iza que contamos con un mecanismo de negociación confiable, imparcial, que permita acercar nuestras posiciones. Aceptamos el llamado de la ONU, de la Unión Europea y más de 300 organizaciones de sociedad civil, para que mediante el diálogo discutamos abiertamente nuestras posturas”, dice la autoridad en un tuit.

En una entrevista con Teleamazonas, Jiménez, indicó que el país ya no puede esperar más y que necesitan el diálogo urgente “pero sin condiciones”. Manifestó que no es posible eliminar el estado de excepción porque no pueden dejar en indefensión a la ciudadanía “tal como pasó en octubre de 2019″. “No podemos caer en chantajes, es hora de sentarse a dialogar”, indicó.

Cuando se le preguntó por qué no han mencionado un lugar y una hora para el diálogo, Jiménez indicó: “Nosotros no hemos fijado el lugar porque no hemos tenido una respuesta, pero hemos indicado que podría ser el Palacio de Gobierno que es el lugar de todos aunque no sé si eso incomodaría a Iza, pero debemos tomar esa decisión en conjunto”.

En cuanto al pedido de Iza en desmilitarizar el Parque de El Arbolito y que las organizaciones indígenas sesionen en la Casa de la Cultura, el ministro indicó: “En esos lugares hay fines logísticos y tácticos que han probado que han sido en reprimiendo de la ciudad, y no podemos cometer ese error. Sabemos que representa una incomodidad pero no queremos que se produzcan más tragedias y más enfrentamientos”.

Sobre la muerte cruzada:

“La muerte cruzada no es una opción para el gobierno de Lasso, nosotros estamos dispuesto al diálogo pero por ahora esto no está contemplado por el Gobierno”, aclaró.

Reiteró que las movilizaciones deben parar, “los actos vandálicos deben parar”.