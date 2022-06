Este martes 21 de junio Leonidas Iza responderá a Guillermo Lasso

La respuesta del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, llegará este martes 21 de junio. El representante indígena se referirá a la carta enviada por el primer mandatario Guillermo Lasso donde, este último, responde a las 10 peticiones y así querer poner fin al paro nacional.

Iza, en recientes declaraciones, rechazó los supuestos actos de violencia, racismo y odio en contra de sus similares; en el sector del Trébol existieron múltiples heridos por sus enfrentamientos con la Policía Nacional. “Hoy conocerá la respuesta del movimiento indígena, de los otros sectores organizativos frente a la respuesta recibida”, reiteró.

No podemos deslegitimar nuestras luchas, no se puede confundir con un vandalismo. Por favor el paso libre para los trabajadores de la salud. Absolutamente todo. También respeto absoluto a los medios de comunicación, no dejemos una imagen como pretenden posesionarlos.

“Este pueblo es de paz, este pueblo tiene dignidad. Pero este pueblo también se ha revelado ante estas medidas”, acotó. Además, la vicepresidenta de Ecuarunari, Nayra Chalán, exigió al Gobierno que pare la violencia estatal y que no siga sosteniendo una política de discriminación.

“Hemos decidido mantenernos en lucha y resistencia, pero jamás estaremos de acuerdo en adoptar como una estrategia la fuerza bélica. Vamos a agotar todos los procedimientos dentro de lo político. El diálogo y las propuestas”, finalizó Iza.

🇪🇨Levantamiento Indígena en #Ecuador

Mensaje de nuestro pdte @LeonidasIzaSal1:

"No podemos deslegitimar la lucha social, rechacemos el vandalismo, garanticemos el paso libre para ambulancias, emergencias de salud y respetemos al trabajo periodístico" #ParoNacionalEc2022 pic.twitter.com/0kWi1ENfAo — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) June 21, 2022

Miles de campesinos han empezado a llegar la noche de este lunes a Quito, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la gestión económica del presidente conservador Guillermo Lasso, quien se ha refugiado en el llamado al diálogo y en la aplicación de un estado de excepción.

La Conaie, que convocó a la movilización social indefinida desde el pasado 13 de junio, ha planteado un pliego de peticiones con diez demandas que incluyen la congelación y reducción de los precios de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros.