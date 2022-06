Ambato: Se suspende el servicio de agua potable tras denuncias de contaminación con aceite quemado

No es mentira. Soy de Ambato, y de una de las zonas afectadas. No hay agua desde las 10. Y olía a maldito aceite de motor. Si vas a mentir, no lo hagas por razones políticas. Ya nos hicieron lo mismo el anterior paro. En Atocha abrieron hidrantes para liberar el agua contaminada. pic.twitter.com/J73i5Fnm6Y