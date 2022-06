Alcalde Santiago Guarderas: “Los camiones que llevan los productos no pueden pasar a Quito”

El Alcalde de Quito, Santiago Guarderas, adviritió que las manifestaciones -que ya se han tornado violentas y vandálicas- han afectado los servicios a través de la entidad municipal. Por ejemplo, el cierre de vías y accesos ha impedido el paso de los camiones que trasladan los productos a los mercados. Igualmente, la recolección de basura se ha imposibilitado porque han atacado a los recolectores y se ha suspendido el transporte público.

“Están corriendo serio peligro (...) Si bien los mercados han sido abastecidos, lamentablemente, los camiones que llevan productos no pueden pasar a Quito. La situación de vandalismo obliga a los mercados a cerrar sus puestos y ello va a generar desabastecimiento. Los alimentos perecibles se afectan”, lamentó el Burgomaestre.

También mencionó que la recolección de basura en la capital ha sido imposibilitada porque los camiones recolectores no pueden ingresar a distintos barrios y además de impedirles el paso les agreden.

Por tanto ha hecho un llamado a las fuerzas del orden público que redoblen esfuerzos para controlar la situación que “va en escala”, dijo. “Pedimos que se haga un control de aquellas personas que cometen actos vandálicos, porque están afectando la paz y la seguridad de Quito”.

Mencionó que las protestan se han tornado violentas ya que existen agresiones a personas, destrucción a la propiedad pública y privada. “Se han afectado vías, maquinaria, contenedores, han cerrado negocios, personas que no han podido ir a trabajar y hasta familias que no han podido regresar a sus hogares. Los enfermos no pueden ir a hospitales y extranjeros sin ir al aeropuerto”.

Manifestantes se enfrentan a agentes de policía hoy, en las calles de Quito (José Jácome/EFE)

Corredor humanitario

Acordó con el COEM generar un corredor humanitario a través del cual transiten libremente entidades fundamentales como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y el transporte para abastecer los mercados.

Carta a las partes involucradas

Guarderas, por otro lado, dijo que emitió carta al presidente Guillermo Lasso, a Leonidas Iza y a líderes de las organizaciones sociales con el objetivo de instar al diálogo urgente, a efecto que puedan encontrar soluciones y recobrar la paz en Quito.