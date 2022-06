¡Solo por ladrar! Golpearon brutalmente a una perrita chihuahua en las manifestaciones de Quito

La fundación Lucky Bienestar Animal publicó sensibles imágenes donde denunció que una perrita de raza chihuahua fue brutalmente golpeada por manifestantes que se encontraban en el sur de Quito. La mascota fue abandonada.

“La perrita ladraba a los manifestantes y un par de ellos simplemente la patearon en varias ocasiones. No sabemos de quien pueda ser”, dice el comunicado. El animal fue encontrado sangrando en el piso. “Una de las personas que vive en el sector con muchísimo miedo viendo lo que sucedía tuvo que esperar que pasen todos para poder tomarla y ayudarla”, dice la denuncia.

Ante eso, Lucky indicó que necesitan reunir el dinero del costo de la operación y de los días que va a necesitar para recuperarse. Confirmaron que la perrita tiene la mandíbula fracturada.

“La pequeña no tiene más de 4 meses, tenía un collar verde, no pudo incorporarse y perdió mucha sangre”, describe Lucky Bienestar Animal.

Esta no es la única preocupación de Lucky Bienestar Animal, pues debido a las protestas en Quito, el refugio se está quedando sin alimentos para los cientos de mascotas sin hogar.

Detallan que hay escasez de avena y que no pueden buscar en otras zonas de la capital porque es difícil conseguir un transporte debido al paro.

“En el micromercado no nos quieren ayudar mientras no se abone algo, y nos informan que pronto ya no tendrán avena y si el paro se alarga no podremos conseguir en ningún lado, necesitamos ayuda para la comida de la semana”.

Si desea ayudar a este caso puedo hacerlo a través de los siguientes canales:

1. Cuenta de ahorros del Produbanco

No. 12136054701

A nombre de: María Alejandra Reyes Celi,

C.C. 1717345092.

2. Cuenta de ahorros del Banco Pichincha

No. 2204144329

A nombre de María Alejandra Reyes Celi,

C.C. 1717345092.

3. PayPal: https://www.paypal.me/luckyanimal