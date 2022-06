Jorge Glas seguirá en la cárcel 4, jueza negó el recurso de habeas corpus

La Jueza Soledad Manosalva negó el recurso de hábeas corpus solicitado por la defensa del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

Su defensa argumentaba sobre la condición de salud de Jorge Glas, quien, aseguró, “tiene un cuadro médico muy delicado y enfermedades consideradas catastróficas”, según había declarado Sonia Vera, integrante del equipo de defensa legal del Glas en una entrevista con Efe.

Según la abogada, Glas sufre una espondilitis anquilosante, problemas traumatológicos y vulnerabilidad debido a los efectos concomitantes nocivos de fármacos que se le han suministrado en prisión.

Vera subrayó que el primer habeas corpus que le fue concedido a Glas estuvo motivado por pronunciamientos internacionales sobre su delicado estado y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pedía el otorgamiento de medidas cautelares ante sus “circunstancias excepcionales”.

El 21 de mayo, Glas regresó a prisión, en Quito, después de que la Justicia ecuatoriana revocara otro polémico habeas corpus dictado el 10 de abril, que le permitió recuperar su libertad durante 40 días.

Ese polémico habeas corpus que le fue concedido a Glas en abril estuvo a cargo de un juez del municipio de Manglaralto, en la costa de Ecuador, pero la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena lo anuló por falta de competencia territorial del juzgado y por causar indefensión al Estado al no notificar a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.

El pasado 14 de junio, Jorge Glas insistió que no recibe la atención médica que necesita. Calificó que su celda es un “cuchitril”, una “mazmorra”.

“Nunca quebraron mi espíritu y no lo van a quebrar nunca. El día que lo quiebren me mato, el día que me quieran volver a vejar me mato, porque ya no voy a soportar más humillaciones”

— Jorge Glas