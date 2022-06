El relato de una periodista que perdió el conocimiento durante manifestaciones en Quito

El lunes 13 de junio arrancó el Paro Nacional indefinido y varios incidentes se han dado con manifestantes, Policía Nacional y periodistas. Precisamente, una profesional de la comunicación perdió el conocimiento en los últimos enfrentamiento en la Plaza de Santo Domingo Quito.

Mishell Mantuano, representante de Wambra, relató que durante su cobertura se vio afectada por la nube de gas lacrimógeno. Según contó a Fundamendios, donde es becada, el gas le llegó directo y existieron detonaciones fuertes que aturdieron su cabeza.

.@PoliciaEcuador a esto le llama velar por la seguridad ciudadana?😡 ¿Cómo responderán por actos tan violentos?

.@LassoGuillermo hágase cargo @CarrilloRosero además de criminalizar la protesta, criminalizan el trabajo periodístico @DDHH_Alianza #ParoNacional #ViolenciaEstadoEC https://t.co/hQlSovA5fR — Mishell Mantuano (@MishellMantuan2) June 15, 2022

Recordó que luego de aspirar el gas, perdió el conocimiento y fue necesaria la intervención de paramédicos que le dieron los primeros auxilios y la alejaron del sitio de los disturbios, donde permaneció por algunas horas, hasta que terminaron los enfrentamientos.

Tres periodistas comunitarios ecuatorianos fueron detenidos

El primer caso registrado fue la detención de Luis David Toctaguano Pilatuña, comunicador del programa Frecuencia Subversa y colaborador de Indymedia. Él fue apresado por la Policía Nacional en Quito, luego de realizar una cobertura de la marcha.

Manifestaciones en el Centro Histórico

Los otros casos fueron en Latacunga: son los del comunicador comunitario del Movimiento Indígena de Cotopaxi, José Julián Ayala Cocha —del pueblo panzaleo— que fue detenido el 13 de junio, mientras cubría las protestas. En ese mismo sitio fue detenido Efraín Alajo, del grupo de relaciones públicas de esa organización.

Según Luis David, los policías no les importó que sean periodistas y los llevaron contra una pared por 15 minutos. “Me empujaron, permanecí con las esposas durante dos horas, pero en Flagrancias no me encontraron cargos y me dejaron en libertad”.

Fundamedios ha registrado 18 agresiones a la libertad de expresión y prensa durante la jornada de movilizaciones en Ecuador.