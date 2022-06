“Fui secuestrado políticamente por el Gobierno de Lasso”: Leonidas Iza tras salir en libertad

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, emitió un pronunciamiento luego de recuperar su libertad (con medidas sustitutivas a la prisión preventiva) en el que explicó cómo ocurrió su detención y responsabilizó al Gobierno actual de secuestrarlo políticamente.

También señaló que para garantizar la producción se debe atender a los debe responder a los 10 pedidos ha hecho la organización indígena. “Mientras no sean resueltos los problemas más sensibles, seguiremos sosteniendo esta lucha”.

“Fui secuestrado políticamente por el Gobierno de Lasso (...) He recuperado mi libertad bajo el debido proceso. No me he escapado. En el proceso que se ha llevado a cabo, está absolutamente claro que hay una presión política dirigida por usted”, sentenció Iza.

Cómo fue el momento de su detención

Iza aseguró que hay incongruencias en su detención ya que demostraron supuestas evidencias de un delito flagrante, por el cual se le acusó, “cuando detienen el vehículo en una vía transitada”.

Cuestionó que se haya trasladado la responsabilidad de un delito flagrante. “Cuando únicamente encontraron en mi bolsillo un dólar con 55 centavos, una moneda de dos euros, un grupo de llaves de mi casa y un metro de llavero que se utiliza para algunas actividades”.

Entonces, a partir de esas evidencias lo habrían determinado en grado de responsabilidad por terrorismo. “Ahora pretenden posesionar cambiando el tipo penal por paralización de servicios, cuando en la detención no se vio”.

Defendió que cuando lo detuvieron “no había quema de llantas, ni montículos, y que los vehículos estaban transitando. El ejército ecuatoriano estaba haciendo control de armas. A ningún vehículo le revisaron el porte de armas. Solo hicieron una emboscada para detenerme”.

Ante esta detención, Iza advirtió que acudirá todos los organismos internacionales y llegará hasta las últimas consecuencias. “Se ha instaurado un estigma de violencia. El único violento es usted señor presidente Guillermo Lasso. Resuelva los problemas que estamos exigiendo”.

Por tanto subrayó que se mantendrán en su derecho a la resistencia e hicieron un llamado a las organizaciones de base evitar cualquier tipo de violencia.

“Ratificamos nuestra movilización de manera indefinida; de carácter nacional y sostenida desde los territorios”.

La jueza ecuatoriana Paola Bedón calificó este martes de legal la detención del dirigente indígena, pero lo dejó en libertad condicional al imponer medidas sustitutivas a la prisión provisional. La magistrada, según informaron fuentes cercanas al proceso, dispuso para Iza la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad competente.

¿Qué pide la Conaie?