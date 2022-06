¡Los precios de víveres por las nubes! Paro nacional repercute en los mercados de Guayaquil

El paro nacional y el cierre de vías por parte de la Conaie está afectando a los precios de los alimentos de primera necesidad en los mercados de Guayaquil, así lo consideran comerciantes de los centros de abastos donde por estos días la especulación también juega en contra del bolsillo de las familias de Guayaquil.

El saco de zanahoria se vende actualmente en $40 cuando hace tan solo dos semana el costo era de $25. La caja de tomates pasó de 17 a 25 dólares.

La libra de papa que costaba $0,50 (6 unidades) ahora la están vendiendo en $1. Los mercados donde más se percibe el alza son Sauces 9, Sauces 4, el Mercado Central y el Mercado de Transferencia de Víveres.

“Lo que pasa es que por el paro no nos está llegando a tiempo el producto, y nos llegan menos cajas porque no les están dejando pasar en las carreteras”, manifestó Pablo, un comerciante el Mercado Sauces 9. Asegura que frutas como la frutilla, melón, uvas, guayaba, entre otras, han aumentado en un 25% su precio esta semana.

Las legumbres también están más caras. Gloria Reyes dice “con $50 casi ya no se compra nada”. “Esta semana apenas me alcanzó para comprar arroz, aceite, algo de legumbres, una libra de pescado y un pollo. Está todo demasiado caro, no es posible que los productos suban así de precio”, resaltó.

Entre los productos donde más se nota diferencia del precio están:

Arroz ($0,60 la libra)

Papa ($1 la libra)

Cebolla ($1 la libra)

Tomate ($0,70 la libra)

Pimiento ($0,50 la libra)

Choclo ($0,70 la unidad)