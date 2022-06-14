Listado de instituciones educativas en el país que tendrán clases virtuales debido a obstaculizaciones para llegar

El Ministerio de Educación dio a conocer el listado de 573 planteles que mantendrán clases a distancia debido a las obstaculizaciones para llegar a algunas instituciones por las movilizaciones.
El propósito es salvaguardar la integridad física de los estudiantes. Por ello se ha dispuesto -en coordinación con los distritos -que se mantengan las clases a distancia hasta nueva disposición.
Del total de instituciones educativas en todo el país, el 3.56% de ellas han sido afectadas, perjudicando al 3.26% de estudiantes que, debido a las paralizaciones en varias vías del Ecuador, no lograron llegar a sus unidades educativas
Las instituciones educativas que mantienen clases a distancia están distribuidas de la siguiente manera en las zonas y provincias del país:
CARCHI
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.
IMBABURA
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGUE DE EDUCACION BASICA ALEJO SAES.
UECIB SAN FRANCISCO DE PALMIRA.
UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE MÉXICO.
UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA BEATRIZ JARRÍN.
COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI AMERICANO.
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SALESIANA SANCHEZ Y CIFUENTES”
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN FRANCISCO.
LUIS NAPOLEON DILLON.
UNIDAD EDUCATIVA CESAR BORJA.
EEB 27 DE FEBRERO.
EGB SANTA CRUZ.
EGB FEBRES CORDERO.
EGB JUAN FRANCISCO LEORO.
EGB DR. IGNACIO SALAZAR.
CECIB ALEJO SÁEZ.
EGB ATI PILLAHUAZO.
EGB MIGUEL DE HIDALGO.
UE IMANTAG.
UE LAS LOMAS.
UE SANTÍSIMO SACRAMENTO.
UNIDAD EDUCATVA SANTA JUANA DE CHANTAL.
OTAVALO VALLE DEL AMANECER.
UNIDAD EDUCATIVA DIOCESANA SAN LUIS.
UNIDAD EDUCATIVA JORGE PEÑAHERRERA.
LA DOLOROSA.
ALFONSO CADENA MARCILLO.
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO YACHAY.
URCUQUI.
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JIJON CAAMAÑO Y FLORES.
UNIDAD EDUCATIVA CAHUASQUI.
UNIDAD EDUCATIVA BUENOS AIRES.
EEB GENERAL CALICUCHIMA.
ESCUELA EGB BASICA BOYACA.
UNIDAD EDUCATIVA 5 DE JUNIO.
FRANKLIN ROOSEVELT.
UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.
UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ROCAFUERTE.
CENTRO DE EDUCACION INICIAL CHISPITAS DE TERNURA.
CENTRO DE EDUCACION INICIAL PARTICULAR CARDENAL BERNARDINO ECHEVERRIA.
CENTRO DE EDUCACION INICIAL MI PEQUEÑO MUNDO.
COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI NELSON MANDELA.
SUCUMBÍOS
RICARDO CERDA TAPUY.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE LUIS FELIPE WAJAREI.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL AB MARTHA BUCARAM DE ROLDOS.
ABRAHAN RON.
UNIDAD EDUCATIVA JUAN RAMÓN JIMENEZ HERRERA EXTENSIÓN JUAN MONTALVO.
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL DR JULIO ALVAREZ CRESPO.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RIO DE JANEIRO.
UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO.
PICHINCHA
Unidad Educativa Guachalá.
CEI Carlos Cueva Tamariz.
EEB Otto Sharnow.
UECIB Carlos Vicente Andrade.
CECIB Jose Francisco Aigaje.
UE César Augusto Tamayo Medina.
UECIB Padre Juan De Velasco.
CECIB Abelardo Nuñes Acosta.
EEB José Acosta Vallejo.
Unidad Educativa Cayambe.
UECIB Capitán Julian Quito.
EEB Himmelmann.
Unidad Educativa Natalia Jarrín.
EEB Pedro Jorge Vera.
Unidad Educativa Olmedo Pesillo.
UE Especializada Geovanni Calles.
Unidad Educativa Nelson Isauro Torres.
Unidad Educativa José Joaquín Olmedo.
EEB Ciudad Guayaquil.
EEB Nasacota Puento.
EEB Monseñor Leonidas Proaño de Pambamarquito.
CECIB Santa Rosa.
UECIB Aquiles Pérez Tamayo.
CECIB Juan Vicente Morales.
EEB Reino de Quito.
UECIB Luis Humberto Salgado.
EEB Junín.
EEB Lucía Donoso.
UECIB Antonio Elizalde.
UE Francisco Andrade Marín.
UECIB Arturo Borja.
Unidad Educativa César Arroyo.
UECIB Isla Santa María.
UECIB 29 de Octubre.
UECIB Gustavo Adolfo Bécquer.
EEB Remigio Crespo Toral.
EEB Marco Rodríguez Díaz.
Unidad Educativa Ascázubi.
UECIB Dolores Cacuango.
UECIB Luis Napoleón Dillon.
EEB Luis Cadena.
UECIB Manuel Albán.
CECIB-EB Francisco Robles.
Unidad Educativa Malchinguí.
EEB Camilo Reinaldo Salas.
CECIB Patricia Brown.
EEB 13 de Abril.
CECIB Niño Manuel.
UE Leopoldo N Chávez.
CECIB Agualongo.
CEI Gabriela Mistral.
UECIB Carlos Freire Zaldumbide.
EEB María Mercedes Suárez.
Unidad Educativa Cochasquí.
UECIB Marieta de Veintimilla.
EEB Ecuador.
EEB Ficoa.
EEB Pedro Bedón.
CECIB Mario Cobo Barona.
EEB 19 de Noviembre.
EEB Manuel del Pino.
Unidad Educativa Tabacundo.
CECIB-EB Atahualpa.
Cordillera de los Andes.
Escuela Especializada Lola Lasso de Uribe.
QUITO DMQ
Hideyo Noguchi
Atahulpa
España
Múshuk Pakari
Municipal San Francisco
Pedro de Puelles
Tapi
PCEI “Pedro Zambrano Aguirre”
Fiscomisonal Leonardo Ponce Pozo INTEGRADO PARA NO VIDENTES”
UE Particular San Gabriel
UE Paticular San Francisco de Sales
U E Particular Mariana de Jesús
ESCUELA RIOBAMBA
IE 15 DE DICIEMBRE
UE Particular Daniel Sipione
ORELLANA
UE Jose Andrango.
UE Amawta samay.
UE Flor Del Oriente.
UE Sagrado Corazón de Jesús.
UE La Esperanza.
UE Ricardo Nardi.
UE Jaime Roldo.
UE Dayuma.
UE Manuela Cañizares.
UE Ñukanchi Wasi.
CHIMBORAZO
ISAIAS GARZON LOYOLA.
QUITUMBE.
GUASUNTOS.
MARISCAL SUCRE.
GONZALEZ SUAREZ.
CIUDAD DE ALAUSI.
COMPUD.
SOCTA URCO.
EEB. ESPAÑA.
U.E. JUAN FRANCISCO YEROVI.
U.E. CHUNCHI.
MARIA AUXILIADORA.
ARENILLAS.
GONZOL.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA LLILLA.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE HUALCOPO DUCHICELA.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE CALANCHA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO MONTERO.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACION BÁSICA JHON F. KENNEDY.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ DE LA CUADRA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL DEL PINO.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL BRITO MENDOZA.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE RUMIÑAHUI.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE MANUEL LASSO.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ IGNACIO PAREJA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACION BÁSICA SILVIA GUEVARA PEREZ.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PALACIOS.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE COCISA.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE SALVADOR BUSTAMANTE CELI.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA ROBERTO ANDRADE.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN A COMENIO.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE 14 DE ABRIL.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACION BÁSICA ATAPO SANTA ELENA.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DANIEL EVAS GUARACA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACION BÁSICA HÉROES DE CENEPA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA GALTE YAGUACHI.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA AMBROSIO LASSO.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE NACION PURUHA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA TIPIN CHACALLO.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA SUTIPUD.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACION BÁSICA SABIDURIA ANDINA.
UNIDAD EDUCATIVA 24 DE MAYO.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LA PRIMAVERA.
UNIDAD EDUCATIVA TNTE CORONEL JOHN MERINO BARRENO.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE PROFESOR DANIEL ESCOBAR.
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUARDIANA DE LA LENGUA 27 DE FEBRERO.
UNIDAD EDUCATIVA 29 DE SEPTIEMBRE.
COTOPAXI
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PATRIA.
DR. MARIO MALDONADO.
PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE LATACUNGA.
LUISA SAYAS DE GALINDO.
UNIDAD EDUCATIVA TOACASO.
ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA DR. RAFAEL SILVA TAPIA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA CESAR MOYA SANCHEZ.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN MANUEL LASSO.
UNIDAD EDUCATIVA RIOBLANCO ALTO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA GUSTAVO ITURRALDE.
UNIDAD EDUCATIVA MARCO AURELIO SUBIA MARTINEZ_BATALLA DE PANUPALI.
UNIDAD EDUCATIVA CORONEL HECTOR ESPINOSA.
MARIA MALDONADO ENRIQUEZ.
UNIDAD EDUCATIVA POALO_GARCIA MORENO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE VASCONCELOS.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA LATACUNGA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ARCHIPIELAGO DE COLON.
UNIDAD EDUCATIVA GRAL. LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ.
UNIDAD EDUCATIVA JUAN LEON MERA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA DOCE DE FEBRERO.
UNIDAD EDUCATIVA MULALO.
UNIDAD EDUCATIVA FELIX VALENCIA.
UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE DE GUAYTACAMA.
UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL CAJIAO ENRIQUEZ.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA MACAS.
UNIDAD EDUCATIVA PASTOCALLE.
UNIDAD EDUCATIVA ATANASIO VITERI KAROLYS.
UNIDAD EDUCATIVA QUITO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA CORONEL GERMANICO RIBADENEIRA VALENCIA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA LEOPOLDO RIVAS BRAVO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA REINO DE QUITO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE CRUZ CHANGOLUISA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICAHERMANOS PAZMIÑO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA RIOBAMBA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA CANADA.
UNIDAD EDUCATIVA BELISARIO QUEVEDO.
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE KAWSAYPA YACHAY DE PUEBLO MACA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA MILINPUNKU.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGUE DE EDUCACIÓN BÁSICA CACIQUE TUCUMANGO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ANDRES CHOLOQUINGA.
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE PUEBLO MACA GRANDE.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE CRUZ CHOLOQUINGA.
ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA LOJA.
UNIDAD EDUCATIVA MANUELA ITURRALDE.
UNIDAD EDUCATIVA SUMAK KAWSAY.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ALEJANDRO BENJAMIN CORONEL TERAN.
UNIDAD EDUCATIVA RAMON PAEZ.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELITA SAENZ.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOAQUIN ANDA VITERI.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA LUIS ALBERTO ALBAN VILLAMARIN.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA GALO PLAZA LASSO.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA PRIMERO DE MAYO.
NUMA POMPILIO LLONA.
UNIDAD EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ.
UNIDAD EDUCATIVA MANUEL GONZALO ALBÁN RUMAZO.
GENERAL QUISQUIS.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA CARLOS MONTUFAR.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA EL SEMBRADOR.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ZAMORA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ILINIZAS.
UECIB Ciudad de Brasilia.
Escuela de Educación Básica Manta.
Escuela de Educación Básica Aquiles Pérez Tamayo.
Escuela de Educación Básica María Angélica Hidrovo.
Unidad Educativa Juan José Flores.
Unidad Educativa Isinliví.
Unidad Educativa del Milenio Sigchos.
Unidad EducativaCarlos Bayardo limaico.
Escuela Argentina.
Colegio 11 de Noviembre.
Provincia de Cotopaxi.
UNIDAD EDUCATIVA CACIQUE TUMBALA.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAQUISILI RURALES.
PASTAZA
ÑUKANCHIK ALLPA.
GUILLERMO TANCHIMA.
PAVAYACU.
SARAYACU PUERTO.
EUGENIO ESPEJO.
ATAKAPI.
SAN RAMON.
SACHA RUNA.
ECUADOR.
IRAR SUWA.
MUITSENTSA.
ANTIK.
YUTSUNTSA.
VICENTE ANDA AGUIRRE.
CHICHIRAT.
KUANKUA.
TIINKIAS.
CHUMPI.
NUMBAIMI.
MAKUSAR.
TUNA.
RIO PASTAZA.
TSEMPUNTSA.
RIO BOBONAZA.
SAANT
GUARANI
SANTIAK.
PEAS.
TANGUNTSA.
MASHINKIASH.
ELADIO VILLARIN.
KAMBANTSA.
PEDRO FERMIN CEVALLOS.
KURINTSA.
TIKIRIKA SURAKA.
CUYACOCHA.
IMATIÑA KATERIKA.
WIRIRIMA.
CHUYAYAKU.
CABO MINACHO.
CIUDAD DE ZAMORA.
SHIONA.
SANTIAGO GUALINGA.
RIO CENEPA.
SOLDADO QUIROZ.
JORGE KAJEKUI.
MUSHUK YACHANA WASI.
WITUK YAKU.
SARAYAKU.
PAKAYAKU.
RIO BOBONAZA.
ACHUAR.
KINTIUK.
MURICHA ARIMAMU.
SHIRAM PUPUNAS.
YANKUAM.
YANTANA.
TSANTSA.
VALLE DEL RIO PASTAZA.
JUA SHARUPI.
BOLIVAR FEICAN PALACIOS.
NANKAI.
24 DE MAYO.
JORGE GUZMAN RUEDA.
MANUEL J CALLE.
CAMILO PONCE ENRIQUEZ.
KUAKASH.
YAMPIS.
ROBERTO PEAS.
MIGUEL DE CERVANTES.
MUKUCHAM.
SHAKAP.
SAN RAFAEL.
KAWSAK RUMI.
TIMIAS.
NAMAK.
SHARUP.
NAPURAK.
SHAKAI.
ETSA.
CESAR YUMA.
TAYU.
PASUCA.
VENCEDORES.
CARLOS PLAZA ARAY.
SAN PEDRO.
WAMAK URKU.
KURI YAKU.
SEIS DE DICIEMBRE.
RIO PUYO.
SAN PABLO DE ALLISHUNGO.
CHARIP.
UNION NACIONAL.
GENERAL CALICUCHIMA.
PRINCESA TOA.
SAN JACINTO.
EMAUS.
CHONTA YAKU.
CAMILO HUATATOCA.
PROCER JUAN DE SALINAS.
ISHKAY YAKU.
NINA AMARUM.
FIDEL HUALINO.
PAVACACHI.
GUILLERMO SANTI.
AMAUTA ÑANPI.
MANKU URKU.
KAJEKAI.
SAN EUSEBIO.
INGARU URKU.
JUAN MONTALVO.
KUMAY.
AHUIRITO DAHUA.
TENTETS.
SISA.
CARLOS LUIS PLAZA ARAY.
HATUN PLAYA.
SAN ALFONSO.
MASARAKA.
MURUSHI.
CHAPINTS.
SUNTI.
ENTSAKUA.
GENERAL PINTAG.
KAPIRNA.
NOSHKYA MOAKA.
GENERAL MIGUEL ITURALDE.
ECUADOR AMAZONICO.
SELVA ALEGRE.
RUBEN DARÍO.
YAPAN.
PIENTSA.
LORO KACHI.
SHUAR ETSA.
INIAK.
YANA YAKU.
MASURASH.
YANDANAENTSA.
UE ESPECIALIZADA PUYO.
ENRIQUE VACAS GALINDO.
PROVINCIA DE PASTAZA.
FRAY ALVARO VALLADARES.
FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA.
OCTAVIO ZURITA.
EDUARDO VASCONEZ SURATI.
SAN VICENTE FERRER.
13 DE ABRIL.
NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA.
LIBERTAD.
AMAZONICA UEPA.
MONS. LEONIDAS PROAÑO.
ANDOAS.
FRANCISCO DE ORELLANA.
MONS. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS.
PRIMERO DE MAYO.
DOCE DE MAYO.
ESPERANZA ETERNA.
FRANCISCO DE ORELLANA.
LATINOAMERICA.
CIUDAD DE BAÑOS.
REPUBLICA DE URUGUAY.
LUIS HERIBERTO FREIRE ROBALINO.
LUIS FELIPE BORJA.
LUIS A. RIVADENEIRA.
PALMAS NUEVAS.
PATRIA NUEVA.
REPUBLICA ARGENTINA.
GRAN COLOMBIA.
DOCTOR CAMILO GALLEGOS DOMINGUES.
GENERAL EPLICACHIMA
PIO JARAMILLO ALVARADO.
MUNICIPIO DE PASTAZA.
PROCEL MANUEL QUIROGA.
SANTO TOMAS.
LUIS ARIAS GUERRA.
REPUBLICA DE CHILE.
DR EFREN TUMAILLI.
EUGENIO ESPEJO.
CHUWITAYU.
15 DE NOVIEMBRE.
15 DE ENERO.
BELLA FLOR AMAZONAS.
TRES DE NOVIEMBRE.
DOLORES SUCRE.
ISIDRO AYORA.
MUSHULLACTA.
CORDILLERA DEL CONDOR.
SAN FRANCISCO.
FEDERICO GONZALEZ SUAREZ.
AMERICA.
VICENTE NICOLAS VILLAVICENCIO.
MILENIO TARQUI.
TUPAC YUPANQUI.
SEVERO VARGAS.
TENIENTE CORONEL FLAVIO BASTIDAS VARGAS.
JOSE ENRIQUE BUCHELI CADENA.
PROCER FRANCISCO MIRANDA.
JAIME ROLDOS AGUILERA.
PRESIDENTE LUIS CORDERO.
LUIS ALBERTO VALENCIA.
LUIS ANTONIO AGUILAR.
VERACRUZ.
12 DE FEBRERO.
ANGEL MANZANO.
FRAY JACINTO DAVILA.
HEROES DEL CENEPA.
ANDRES BELLO.
JACINTO COLLAGUAZO.
GENERAL RUMIÑAHUI.
AMAZONAS.
CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ.
CRISTOBAL COLON.
HUALCOPO DUCHICELA.
MAXIMILIANO SPILLER.
MONSEÑOR ANTONIO CABRI.
ERNESTO ALBAN MOSQUERA.
JOHN F. KENNEDY.
GALO PLAZA LASSO.
SAMASHUNCHIK.
GABRIEL GARCIA MORENO.
MAGIG SCHOOL.
TARIMIAT.
PROYECTO ENCUENTRO.
HARVARD.
CANELOS.
EVERETS.
BOLÍVAR
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE SAN JUAN BOSCO.
ANGEL POLIBIO CHAVES
CEI CARLOTA NOBOA DE DURANGO.
EEB LUIS AURELIO GONZALEZ.
U_E GUARANDA.
U_E ANGEL POLIBIO CHAVES.
UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS.
UNIDAD EDUCATIVA VERBO DIVINO.
UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESÚS.
EEB MANUEL DE ECHEANDIA.
UNIDAD EDUCATIVA ROBERTO ALFREDO ARREGUI CHAUVIN.
CEI TERESA LEON DE NOBOA.
CEI DIVINO NIÑO.
UNIDAD EDUCATIVA GARCIA.
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO CARBO.
EEB FABIAN AGUILAR IBARRA.
VICENTE ROCAFUERTE.
CEI MARIA TAPIA DE VELASCO.
UNIDAD EDUCATIVA SAN PEDRO.
MARCOS L. DURANGO.
UNIDAD EDUCATIVA PCEI 23 DE ABRIL.
CENTRO DE EDUCACION BASICA CARLOS ARTURO CHATA.
EEB CARLOS GUALBERTO GALARZA.
EEB. CARLOS MANTILLA JACOME.
EEB. 27 DE FEBRERO.
EEB. NUMA PUMPILLO LLOMA.
EEB. JUAN DE DIOS MORALES.
EEB CAPITAN CHIRIBOGA.
EEB PABLO HANNIBAL VELA.
EEB 13 DE ABRIL.
EEB GARCIA MORENO.
EEB ABELARDO MONCAYO.
EEB HERIBERTO GONZLEZ.
UNIDAD EDUCATIVA CAMINO REAL.
EEB 27 DE FEBRERO.
EEB JOSE CUERO CAICEDO.
EEB RIO FRIO.
EEB JOSEFINA BARBA.
EEB ELIECER RIVADENEIRA.
EEB HERMANO MIGUEL.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA GABRIEL SILVA DEL POZO.
UNIDAD EDUCATIVA SABANETILLAS.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CANADA.
ESCUELA DE EDUCACION ESPECIALIZADA ROSA ELENA VELASTEGUI.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ADOLFO PAEZ.
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MARIO GERARDO.
UNIDAD EDUCATIVA 5 DE OCTUBRE.
UNIDAD EDUCATIVA GALO PLAZA LASSO.
CESAR DAVILA ANDRADE.
CECIB RAUL URBINA.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN JOSE DE CAMARON.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EL CONGRESO.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO JOSE DE.
ESCUELA DE EDUCACIIÓN BÁSICA JUAN BENIGNO VELA.
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA 30 DE ABRIL.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA FRANKLIN ROOSEVELT.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR ANGEL LEON.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN BAUTISTA.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ABELARDO FLORES.
ESCUELA DE EDUCACION BASICA OSWALDO.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ABRAHAN PAREDES.
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DR. ANGEL LEON.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFREDO NOBOA.
SANTA ELENA
EEB VICTOR EMILIO ESTRADA ICAZA.
EEB SIMON RODRIGUEZ.
UE IGNACIO ALVARADO.
UE FRANCISCO PIZARRO.
EEB JUAN GOMEZ BURAU.
EEB LUIS EDUARDO ROSALES SANTOS.
EEB ANTONIO ISSA YAZBEK.
EEB FRANCISCO DE MIRANDA.
EEB CARLOS PUIG VILAZAR.
EEB ELOY ALFARO.
EEB JULIO REYES GONZALEZ.
EEB ALFREDO SANZ RIVERA.
UE EMILIANO CRESPO TORAL.
UE VALDIVIA.
UE SANTA MARIA DEL FIAT.
EEB JOSE MARIA CHAVEZ MATA.
UE MANGLARALTO.
UE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.
UE PAMAR.
AZUAY
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 27 DE FEBRERO.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA BENIGNO JARA.
ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA JAIME ROLDOS AGUILERA.
UNIDAD EDUCATIVA SARAYUNGA.
LOJA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR MAXIMO AGUSTIN RODRIGUEZ.